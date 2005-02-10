GC148/07
بسيطة وسريعة وفعالة
صُممت مكواة الملابس العالية الجودة والخفيفة الوزن هذه من Philips لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قاعدة مكواة سيرالون للحصول على انزلاق أفضل فوق الأقمشة كافةً.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
يمكن لف سلك الطاقة حول كعب أداة الكي لتسهيل تخزين الجهاز.
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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