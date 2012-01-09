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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة بالبخار

    GC1480/02

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

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    مكواة بالبخار مع وظيفة التنظيف الذاتي

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً

    الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً

    الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً.

    إخراج بخار مستمر يصل إلى 17 جرام/دقيقة

    إخراج بخار مستمر يصل إلى 17 جرام/دقيقة

    إخراج بخار مستمر يصل إلى 17 جرام/دقيقة

    قدرة 1200 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    قدرة 1200 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    إعادة ملء أقل مع خزان مياه كبير بسعة 270 مل

    إعادة ملء أقل مع خزان المياه الكبير بسعة 270 مل لكي المزيد من الملابس دفعة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1.06  kg
      الفولتية
      220  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة في أي وقت
      نعم
      سعة خزان الماء
      270  ml
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      17  g/min
      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      الطاقة
      1200  W
      البخ
      نعم

    Badge-D2C

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