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بسيطة وسريعة وفعالة
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.
بسيطة وسريعة وفعالة
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.
يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
توليد بخار مستمر حتى 17 غ/دقيقة
مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 270 ملل وبالتالي يمكنك كي المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية