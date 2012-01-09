GC1480/02
بسيطة وسريعة وفعالة
تحمل الحياة كماً هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالباً ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة من Philips والمصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة المضادة للالتصاق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً.
إخراج بخار مستمر يصل إلى 17 جرام/دقيقة
إعادة ملء أقل مع خزان المياه الكبير بسعة 270 مل لكي المزيد من الملابس دفعة واحدة.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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