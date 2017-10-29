GC1440/26
سهولة وفعالية
تسهّل هذه المكواة عملية الكيّ وتجعلها أكثر فعالية بفضل كمية البخار العالية والمتدفقة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة، ويصل الرأس المزوّد بدقة أكثر بثلاث مرات إلى أكثر الأماكن صعوبة. بفضل مكواة Comfort، باتت عملية الكيّ سهلة جدًاإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.
يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
يؤدي تعزيز البخار إلى إطلاق بخار معزز يصل إلى 100 غ حتى على أصعب التجاعيد.
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
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