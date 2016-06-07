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Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1426/30 Steam 18 g/min 65 g steam boost Non-stick soleplate Calc-clean

GC1426/30
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1426/30 Steam 18 g/min 65 g steam boost Non-stick soleplate Calc-clean

    GC1426/30

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1426/30 Steam 18 g/min 65 g steam boost Non-stick soleplate Calc-clean

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1426/30 Steam 18 g/min 65 g steam boost Non-stick soleplate Calc-clean

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