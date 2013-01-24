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مكواة ملابس بدون بخار

GC130
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة ملابس بدون بخار

    GC130
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      مكواة ملابس عالية الجودة وخفيفة الوزن

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        وزن المكواة
        0.76 kg
        فولتية
        220 - 240 V
        أبعاد المنتج
        25.5 x 11.1 x 12.8 cm
        الطاقة
        950 - 1100 W
        طول سلك الطاقة
        1.8 m
        قاعدة المكواة
        الألمنيوم

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