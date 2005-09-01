GC130/01
بسيطة وسريعة وفعّالة
صُممت هذه المكواة العالية الجودة والخفيفة الوزن لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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