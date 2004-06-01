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  • بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة

    أداة الكي ملابس بدون بخار

    GC130/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    بسيطة وسريعة وفعّالة

    صُممت أداة الكي هذه العالية الجودة والخفيفة الوزن لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة الكي ملابس بدون بخار

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    أداة الكي خفيفة الوزن وعالية الجودة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

    لفاف السلك لتخزين سلك الطاقة بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول كعب أداة الكي لتسهيل تخزين الجهاز.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      0,76  kg
      الفولتية
      220 - 240  V
      أبعاد المنتج
      25,5 × 11,1 × 12,8  cm

    • سهولة الاستخدام

      حرية تحريك السلك (دوّار)
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      ألومينيوم
      الطاقة
      950 - 1100  W

    Badge-D2C

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