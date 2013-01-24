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بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق كافة أنواع الأقمشة، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
يمكن لف سلك الطاقة حول البكرة، كي يسهل تخزين الأداة.
المواصفات التّقنيّة