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مكواة بدون بخار

GC130
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة بدون بخار

    GC130
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكواة بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      مكواة بخارية عالية الجودة وخفيفة الوزن

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق كافة أنواع الأقمشة

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق كافة أنواع الأقمشة

      ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق كافة أنواع الأقمشة، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك الرئيسي بطريقة مريحة

      يمكن لف سلك الطاقة حول البكرة، كي يسهل تخزين الأداة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        محرك
        950-1100  واط
        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        25.5 x 11.1x12.8  سم
        الوزن
        0.76  كغم

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