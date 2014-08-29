GC122/37
سهلة الاستخدام وتدوم طويلاً
تعتبر Diva المكواة بدون بخار الجديدة من Philips مع قاعدة ذات رأس رفيع يصل بسهولة إلى أصعب الأماكن. ويسهل استخدام هذه المكواة بفضل المقبض المريح ناعم الملمس والتحكم العالي بدرجات الحرارة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.
أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
يضمن الطلاء الموجود على مسكة المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها أثناء الكي.
يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.
تساعد المكواة الخفيفة الوزن، بالإضافة إلى الطبقة غير اللاصقة، على الانزلاق بسهولة وإزالة التجعدات بسرعة.
يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.
يضيء مؤشر درجات الحرارة أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
سهولة الاستخدام
تحكم كامل
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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