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  • سهلة الاستخدام وتدوم طويلاً سهلة الاستخدام وتدوم طويلاً سهلة الاستخدام وتدوم طويلاً

    Diva مكواة ملابس بدون بخار

    GC122/30

    سهلة الاستخدام وتدوم طويلاً

    تعتبر Diva المكواة بدون بخار الجديدة من Philips مع قاعدة ذات رأس رفيع يصل بسهولة إلى أصعب الأماكن. ويسهل استخدام هذه المكواة بفضل المقبض المريح ناعم الملمس والتحكم العالي بدرجات الحرارة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Diva مكواة ملابس بدون بخار

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    سهلة الاستخدام وتدوم طويلاً

    • قاعدة مكواة غير لاصقة
    • 1200 واط
    • سلك بطول 1,7 م
    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

    مقبض مريح مع طبقة لتسهيل الحمل

    مقبض مريح مع طبقة لتسهيل الحمل

    يضمن الطلاء الموجود على مقبض المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها في أثناء الكي.

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول كعب المكواة لتسهيل تخزين الجهاز.

    تساعد المكواة الخفيفة الوزن على الكيّ بجهد أقل

    تساعد المكواة الخفيفة الوزن على الكيّ بجهد أقل

    تساعد المكواة الخفيفة الوزن، بالإضافة إلى الطبقة غير اللاصقة، على الانزلاق بسهولة وإزالة التجعدات بسرعة.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى مستوى إحماء المكواة

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى مستوى إحماء المكواة

    يضيء مؤشر درجات الحرارة في أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار
      سلك يدوم طويلاً
      نعم
      مسكة مريحة
      نعم
      لفّ السلك بطريقة سهلة
      نعم
      مكواة خفيفة الوزن
      نعم

    • تحكم كامل

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة
      نعم
      مؤشر درجات الحرارة
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      الطاقة
      1200  W

    Badge-D2C

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