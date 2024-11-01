FWP3200D/05
هذا المنتج لم يعد متاحا
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انغمس في إيقاع الموسيقى الساحر حيث تضيف ومضات الإضاءة الرائعة المتناغمة مع إيقاع الأغاني المزيد من المرح والإثارة إلى النغمات. إذا لم تكن ترغب في تشغيل الإضاءة، فيمكنك ببساطة إيقاف تشغيل الميزة. أضف المزيد من السحر والإثارة إلى حفلات الرقص والاحتفالات الصاخبة والمناسبات الرائعة مع هذه الإضاءات الديناميكية المتميزة.
تنتج تقنية MAX Sound تعزيزاً فورياً للجهير مع مضاعفة أداء مستوى الصوت وإنشاء أفضل تجربة استماع مؤثرة يمكن أن تحصل عليها فوراً بلمسة زر، حيث تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت ومستوى الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير ومستوى الصوت للحد الأقصى من دون تشويش. والنتيجة النهائية؟ تضخم ملحوظ لكل من نطاق الصوت ومستوى الصوت وتعزيز ملحوظ في الصوت لإضافة المزيد من الروعة لأي موسيقى.
تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.
توفر لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي مجموعة مختارة من عناصر التحكم مسبقة الإعداد بموسيقى الجاز والروك والبوب والكلاسيكية، والتي يمكنك استخدامها لتحسين نطاقات تردد أنماط موسيقية مختلفة. ويستخدم كل وضع تقنية المعادلات الرسومية لضبط توازن الصوت تلقائيًا وتحسين أكثر ترددات الصوت أهمية في نمط الموسيقى الذي اخترته. وفي الأساس، تجعل ميزة التحكم بالصوت الرقمي من السهل عليك تحقيق أقصى متعة من موسيقاك عن طريق ضبط توازن الصوت بدقة ليتناسب مع نوع الموسيقى قيد التشغيل.
بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.
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