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ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9256/01
  • راحة قصوى وجهد أقل راحة قصوى وجهد أقل راحة قصوى وجهد أقل
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    ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9256/01

    راحة قصوى وجهد أقل

    استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس

    راحة قصوى وجهد أقل

    استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة

    راحة قصوى وجهد أقل

    استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ErgoFit مكنسة كهربائية بدون كيس

    راحة قصوى وجهد أقل

    استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة

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      راحة قصوى وجهد أقل

      استمتع وأنت تقف بشكل أفضل، مع تقليل الانحناء بنسبة تصل إلى 70%

      • جهاز التحكم عن بعد
      مقبض PostureProtect لا مثيل له ومريح

      مقبض PostureProtect لا مثيل له ومريح

      يمنحك مقبض PostureProtect المبتكر وضعية جسم أفضل 4 مرات: حيث يساعد على منع الانحناء في أثناء التنظيف؛ ويدعم الحفاظ على معصمك في وضع مريح؛ والمقبضان يجعلان التحريك سهلاً؛ ويمكنك ضبط المكنسة الكهربائية باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عند أطراف الأصابع.

      أدوات تحكم في متناول اليد في المقبض

      أدوات تحكم في متناول اليد في المقبض

      يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية بسهولة عبر الأزرار الموجودة في المقبض دون أن تضطر إلى الانحناء!

      وصلة خرطوم دوّار لعمل أسهل

      وصلة خرطوم دوّار لعمل أسهل

      يتميز هذا الخرطوم بوصلة دوارة تربطه بالمقبض وبذلك يسمح بسهولة الحركة ويقلل إجهاد المعصم.

      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص بقوة 375 واط كحد أقصى

      محرك بقوة 2000 واط يولد طاقة امتصاص بقوة 375 واط كحد أقصى

      محرك عالي الكفاءة بقدرة 2000 واط يولد قدرة شفط تصل إلى 375 واط بحد أقصى.

      نظام تنظيف مرشح صحي وشبه أوتوماتيكي

      نظام تنظيف مرشح صحي وشبه أوتوماتيكي

      احتفظ بقدرة مثالية على الشفط دون عناء عبر تنظيف انسداد المرشّح من دون لمس الغبار.

      بدون كيس بدرجة سكون فائقة - 76 ديسيبل فقط

      بدون كيس بدرجة سكون فائقة - 76 ديسيبل فقط

      يتمتع هذا المنتج بمستوى صوت منخفض جدًا في فئته.

      المواصفات التقنية

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة TriActive
        الإكسسوارات المضمنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على المسكة اليدويّة

      • تصميم

        اللون
        أبيض ثلجي

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        7.5  kg

      • الأداء

        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37  l/s
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33  kPa
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  W
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        375  W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        76  dB

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        1.5  l
        مرشح لمخرج الهواء
        المرشح القابل للغسل Ultra Clean Air HEPA 13
        نوع المرشح
        HEPA 10 من الغورتكس
        نظام تنظيف بالفلتر
        نظام الرنين اليدوي
        HEPA AirSeal
        نعم

      • إمكانية الاستخدام

        دائرة العمل نصف القطرية
        11  m
        وصلات الأنبوب
        زر
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        تحكم بالطاقة على المسكة اليدوية
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
        طول سلك الطاقة
        8  m
        مسكة يدوية
        مقبض PostureProtect
        نوع العجلات
        مطاط

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