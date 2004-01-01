راحة قصوى وجهد أقل
استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة قصوى وجهد أقل
استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة
راحة قصوى وجهد أقل
استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة قصوى وجهد أقل
استمتع براحة الوضعية الأفضل! تتيح لك هذه المكنسة الكهربائية من Philips الانحناء بمعدل أقل كثيرًا في أثناء التنظيف وتجلب لك مزيدًا من الراحة
يمنحك مقبض PostureProtect المبتكر وضعية جسم أفضل 4 مرات: حيث يساعد على منع الانحناء في أثناء التنظيف؛ ويدعم الحفاظ على معصمك في وضع مريح؛ والمقبضان يجعلان التحريك سهلاً؛ ويمكنك ضبط المكنسة الكهربائية باستخدام مفاتيح التحكم الموجودة عند أطراف الأصابع.
يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية بسهولة عبر الأزرار الموجودة في المقبض دون أن تضطر إلى الانحناء!
يتميز هذا الخرطوم بوصلة دوارة تربطه بالمقبض وبذلك يسمح بسهولة الحركة ويقلل إجهاد المعصم.
محرك عالي الكفاءة بقدرة 2000 واط يولد قدرة شفط تصل إلى 375 واط بحد أقصى.
احتفظ بقدرة مثالية على الشفط دون عناء عبر تنظيف انسداد المرشّح من دون لمس الغبار.
يتمتع هذا المنتج بمستوى صوت منخفض جدًا في فئته.
الفوهات والملحقات
تصميم
الوزن والأبعاد
الأداء
التنقية
إمكانية الاستخدام
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