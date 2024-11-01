FC9205/01
تنظيف محترف
بفضل تقنية Cyclone Filter الجديدة من Philips، توفر المكنسة الكهربائية بدون كيس Marathon قدرة شفط تدوم طويلاً. فتصميمها الفعال والمحرك بقوة 2200 واط يجعلانها تتمتع بأعلى قدرة شفط في فئتها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحافظ Marathon مع مرور الوقت على قوة امتصاص عالية المستوى، حيث أن المكانس الكهربائية المتوسطة تفقد قوة الامتصاص بسرعة عند انسداد أكياس الغبار أو الفلترات، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية الفلتر الإعصاري.
محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 400 واط كحدّ أقصى
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
توفر المكنسة الكهربائية من Philips مع مقبض طويل إضافي راحة أكبر أثناء التنظيف.
يلتقط فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 الغبار بنسبة لا تقلّ عن99,95% لضمان الاستمتاع ببيئة نظيفة وخالية من المواد المسببة للحساسية.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
تصفية
مدى الاستفادة
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