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    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9205/01

    تنظيف محترف

    بفضل تقنية Cyclone Filter الجديدة من Philips، توفر المكنسة الكهربائية بدون كيس Marathon قدرة شفط تدوم طويلاً. فتصميمها الفعال والمحرك بقوة 2200 واط يجعلانها تتمتع بأعلى قدرة شفط في فئتها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Marathon مكنسة كهربائية بدون كيس

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    تنظيف محترف

    مع قدرة تنظيف عالية تدوم وتدوم

    • 2200 واط
    • قوة شفط 400 واط
    • HEPA 13
    فلتر مجرى الهواء العالي الأداء لقوة امتصاص تدوم طويلاً

    فلتر مجرى الهواء العالي الأداء لقوة امتصاص تدوم طويلاً

    تحافظ Marathon مع مرور الوقت على قوة امتصاص عالية المستوى، حيث أن المكانس الكهربائية المتوسطة تفقد قوة الامتصاص بسرعة عند انسداد أكياس الغبار أو الفلترات، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية الفلتر الإعصاري.

    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 400 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 400 واط كحدّ أقصى

    محرك بقوة 2200 واط يولد قوة امتصاص 400 واط كحدّ أقصى

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

    تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

    نطاق عمل يبلغ 11 متر لتنظيف أكثر مع جهد أقل

    نطاق عمل يبلغ 11 متر لتنظيف أكثر مع جهد أقل

    توفر المكنسة الكهربائية من Philips مع مقبض طويل إضافي راحة أكبر أثناء التنظيف.

    فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 مع تقطير بنسبة 99.95%

    فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 مع تقطير بنسبة 99.95%

    يلتقط فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 الغبار بنسبة لا تقلّ عن‏99,95‏% لضمان الاستمتاع ببيئة نظيفة وخالية من المواد المسببة للحساسية.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة TriActive
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على المسكة اليدويّة

    • التصميم

      اللون
      أحمر جوسي

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      7.2  kg

    • تصفية

      فلتر لمخرج الهواء
      مرشح Ultra Clean Air HEPA 13
      HEPA Air Seal
      نعم

    • مدى الاستفادة

      دائرة العمل نصف القطرية
      11  m
      وصلات الأنبوب
      زر
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
      نوع العجلات
      مطاط

    Badge-D2C

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