هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لا تتضمن المكنسة الكهربائية مقبض حمل واحد، بل اثنين. عندما تكون المكنسة على دولابَيها، يمكنك تحريكها بسهولة وبدون الانحناء كثيرًا بواسطة المقبض في أعلاها، كما يمكّنك المقبض الثاني على الجهة الأمامية من الجهاز من حملها بطريقة مستقيمة ومريحة.
فوهة للباركيه مع فرشاة بشعيرات ناعمة للحماية من الخدوش
ما من خطر إحداث خدوش بفضل هذه الفوهة وشعيرات الفرشاة الناعمة المصممة خصيصًا لتنظيف الأرضيات الصلبة.