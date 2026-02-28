يسهل تغييرها وتركيبها

تأتي المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus مزوّدة بضمادتين من الألياف الدقيقة القابلة للغسل والمتينة. تحرر مادة الألياف الدقيقة الغبار والأوساخ وتلتقطها وتمتصها، فتزيل الأوساخ بفعالية ونعومة. يمكن غسل الضمادات من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وإزالتها. ننصح باستبدال الضمادتين كل 6 أشهر للاستمتاع بأفضل نتائج التنظيف الصحية.