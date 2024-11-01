FC8056/01
حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
تأتي المكنسة التي تعمل على البخار Philips SteamPlus مزوّدة بمجموعة أدوات بديلة جاهزة للاستخدام مع ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى فلتر مضاد للكلس فعال لزيادة عمر هذه المكنسة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus مزوّدة بضمادتين من الألياف الدقيقة القابلة للغسل والمتينة. تحرر مادة الألياف الدقيقة الغبار والأوساخ وتلتقطها وتمتصها، فتزيل الأوساخ بفعالية ونعومة. يمكن غسل الضمادات من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وإزالتها. ننصح باستبدال الضمادتين كل 6 أشهر للاستمتاع بأفضل نتائج التنظيف الصحية.
تم تطوير مكنسة SteamPlus خصيصًا لتنظيفها بماء الحنفية. فيزيل الفلتر المضاد للكلس الفعال الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال الفلتر المضاد للكلس الفعال كل 6 أشهر على الأقل لمنع التكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستخدام. يمكنك استبدال الفلتر الموجود تحت خزان الماء بسهولة للاستمتاع بفترة استهلاك أطول للمكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus .
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