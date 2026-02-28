المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
  • حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

تم إيقافه

Steam Plusمكنسة تعمل على البخار

FC8056/01

حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

تأتي المكنسة التي تعمل على البخار Philips SteamPlus مزوّدة بمجموعة أدوات بديلة جاهزة للاستخدام مع ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى فلتر مضاد للكلس فعال لزيادة عمر هذه المكنسة.

عرض جميع المزايا

متوافق مع المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus FC7020

حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

  • فرشاتان من ألياف دقيقة قابلتان للغسل

  • 1 فلتر مضاد للكلس فعّال

  • يجب استبداله كل 6 أشهر

  • متوافق مع FC7020...21

يسهل تغييرها وتركيبها

يسهل تغييرها وتركيبها

تأتي المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus مزوّدة بضمادتين من الألياف الدقيقة القابلة للغسل والمتينة. تحرر مادة الألياف الدقيقة الغبار والأوساخ وتلتقطها وتمتصها، فتزيل الأوساخ بفعالية ونعومة. يمكن غسل الضمادات من الألياف الدقيقة في الغسالة كما يسهل تركيبها وإزالتها. ننصح باستبدال الضمادتين كل 6 أشهر للاستمتاع بأفضل نتائج التنظيف الصحية.

لتمديد فترة عمل المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus

لتمديد فترة عمل المكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus

تم تطوير مكنسة SteamPlus خصيصًا لتنظيفها بماء الحنفية. فيزيل الفلتر المضاد للكلس الفعال الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال الفلتر المضاد للكلس الفعال كل 6 أشهر على الأقل لمنع التكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستخدام. يمكنك استبدال الفلتر الموجود تحت خزان الماء بسهولة للاستمتاع بفترة استهلاك أطول للمكنسة التي تعمل على البخار SteamPlus .

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.