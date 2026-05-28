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Steam Plus مكنسة تعمل على البخار

تم إيقافه

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Steam Plusمكنسة تعمل على البخار

FC8056/01

Steam Plus مكنسة تعمل على البخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

تأتي المكنسة التي تعمل على البخار Philips SteamPlus مزوّدة بمجموعة أدوات بديلة جاهزة للاستخدام مع ضمادتين من الألياف الدقيقة قابلتين للغسل وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى فلتر مضاد للكلس فعال لزيادة عمر هذه المكنسة.

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  • 28 May 2026