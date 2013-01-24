العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- أداة الفرشاة
- قاعدة الشحن
- أداة تنظيف الشقوق
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إن المكنسة الكهربائية MiniVac EnergyCare من Philips بجهد 10.8 فولت تتمتع بتقنية بطارية الليثيوم أيون الخفيفة الوزن والقوية والتي تدوم طويلاً. فنظام الشحن الفعال يتوقف عن استخدام الطاقة عندما تكون البطارية ممتلئة، وبذلك لا يتم هدر الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نحو بيئة أنظف
إن المكنسة الكهربائية MiniVac EnergyCare من Philips بجهد 10.8 فولت تتمتع بتقنية بطارية الليثيوم أيون الخفيفة الوزن والقوية والتي تدوم طويلاً. فنظام الشحن الفعال يتوقف عن استخدام الطاقة عندما تكون البطارية ممتلئة، وبذلك لا يتم هدر الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
نحو بيئة أنظف
إن المكنسة الكهربائية MiniVac EnergyCare من Philips بجهد 10.8 فولت تتمتع بتقنية بطارية الليثيوم أيون الخفيفة الوزن والقوية والتي تدوم طويلاً. فنظام الشحن الفعال يتوقف عن استخدام الطاقة عندما تكون البطارية ممتلئة، وبذلك لا يتم هدر الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نحو بيئة أنظف
إن المكنسة الكهربائية MiniVac EnergyCare من Philips بجهد 10.8 فولت تتمتع بتقنية بطارية الليثيوم أيون الخفيفة الوزن والقوية والتي تدوم طويلاً. فنظام الشحن الفعال يتوقف عن استخدام الطاقة عندما تكون البطارية ممتلئة، وبذلك لا يتم هدر الطاقة. إكتشف كلّ المميزات
لبطاريات ليثيوم-أيون (Li-Lon) القوية الخاصة بجهاز Philips Mini Vac طاقة تدوم أطول مقارنةً مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية. كما أن بطاريات ليثيوم-أيون هي أيضاً خفيفة الوزن ما يمنحك تجربة تنظيف أكثر متعة.
إن قاعدة الشحن الخاصة بـ MiniVac مزوّدة بأداة فرشاة وأداة تنظيف الشقوق. تضمن أداة الفرشاة عدم تلف الأسطح الناعمة أثناء التنظيف في حين تمنحك أداة الصدع إمكانية الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
يتم إيقاف تشغيل نظام الشحن الفعال تلقائيًا عندما تكون البطاريات مشحونة بالكامل. وبالتالي، يتوقف عن استخدام الطاقة ويوفرها. خلافًا لأنظمة الشحن الأخرى التي تستمر عادةً بالشحن حتى لو أصبحت البطاريات مشحونة بالكامل وبالتالي تهدر الطاقة.
يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.
لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
لجهاز Philips Mini Vac مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بجهاز Mini Vac بأي طريقة تريدها. كما أن غطاءها المطاطي الناعم لطيف الملمس ويوفر إمكانية الإمساك التي تريدها.
يسهل إفراغ المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac بسرعة كما تتمتع بنظام تنظيف صحي. تتميز هذه المكنسة الكهربائية بفوهة قابلة للفك بخطوة واحدة، بحيث يمكنك إفراغها من دون لمس الأوساخ.
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
Performance
مدى الاستفادة
الوزن والأبعاد