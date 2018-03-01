يتوقف نظام الشحن عن العمل عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل

يتوقف نظام الشحن الفعال عن العمل تلقائيًا عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل، ما يعني أنه يتوقف عن استهلاك الكهرباء ويوفر الطاقة. أما أنظمة الشحن الأخرى فتستمر في الشحن حتى عندما تصبح البطاريات مشحونة بالكامل، ما يؤدي إلى هدر الطاقة.