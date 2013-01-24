العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- أداة الفرشاة
- قاعدة الشحن
- أداة الصدع
- أداة المسح المطاطية
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جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات
جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات
إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMh)* القوية والتي تدوم طويلاً لجهاز Philip Mini Vac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يُقلل هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت، وبالتالي يُقلل من وقت التشغيل. لذا يكون لدى جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً بالمقارنة مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية لديها تأثير على الذاكرة.
يتيح لك الطراز FC6142 إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والبقايا الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبلل، بحيث تكون على استعداد لأي شيء.
لجهاز Philips Mini Vac مقبض بشكل حلقة يضمن عملية قبض مثالية. يمكنك الإمساك بجهاز Mini Vac بأي طريقة تريدها. كما أن غطاءها المطاطي الناعم لطيف الملمس ويوفر إمكانية الإمساك التي تريدها.
يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.
تأتي Philips Mini Vac مصحوبةً بعدد من الملحقات لتسهيل معالجة أي مهمة. تساعدك أداة المسح المطاطية على امتصاص جميع السوائل المسكوبة بسهولة شديدة. تتميز الفرشاة الناعمة الملحقة بلطف التعامل مع الأسطح الناعمة، بالإضافة إلى أداة صدع تتيح لك تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
المواصفات العامّة
الملحقات
التصميم
الوزن والمقاييس