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مكنسة كهربائية صغيرة

FC6142
التصنيف الإجمالي / 5
  • جهاز Mini Vac لمنزل صحي جهاز Mini Vac لمنزل صحي جهاز Mini Vac لمنزل صحي
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    مكنسة كهربائية صغيرة

    FC6142
    التصنيف الإجمالي / 5

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكنسة كهربائية صغيرة

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكنسة كهربائية صغيرة

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6142 Mini Vac الجديد 4 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. يتيح لك إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والأوساخ الجافة بسهولة بفضل النظام الجاف والمبلل. كما يضمن مقبض بشكل حلقة عملية قبض مريحة. إكتشف كلّ المميزات

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      قوة NiMh، تنظيف جاف ومبلل، مقبض مريح

      • 4.8 فولت
      • مبلل وجاف

      طاقة بطارية النيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً

      إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMh‏)* القوية والتي تدوم طويلاً لجهاز Philip Mini Vac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يُقلل هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت، وبالتالي يُقلل من وقت التشغيل. لذا يكون لدى جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً بالمقارنة مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية لديها تأثير على الذاكرة.

      النّظام الجاف والمبلل

      يتيح لك الطراز FC6142 إمكانية تنظيف السوائل المسكوبة والبقايا الجافة بسهولة من خلال النظام الجاف والمبلل، بحيث تكون على استعداد لأي شيء.

      مقبض بشكل حلقة يضمن عملية قبض مثالية

      لجهاز Philips Mini Vac مقبض بشكل حلقة يضمن عملية قبض مثالية. يمكنك الإمساك بجهاز Mini Vac بأي طريقة تريدها. كما أن غطاءها المطاطي الناعم لطيف الملمس ويوفر إمكانية الإمساك التي تريدها.

      قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

      يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.

      أداة الفرشاة وأداة الصدع وأداة المسح المطاطية

      تأتي Philips Mini Vac مصحوبةً بعدد من الملحقات لتسهيل معالجة أي مهمة. تساعدك أداة المسح المطاطية على امتصاص جميع السوائل المسكوبة بسهولة شديدة. تتميز الفرشاة الناعمة الملحقة بلطف التعامل مع الأسطح الناعمة، بالإضافة إلى أداة صدع تتيح لك تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        الفولتية
        4.8  فولت
        وقت التشغيل
        9  دقيقة (دقائق)
        طاقة الإدخال (الحد الأقصى)
        56  واط
        طاقة الامتصاص (حد أقصى)
        9  واط
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        530  ل/د
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        2.9  كيلو باسكال
        سعة الأوساخ الرطبة
        0.11  ل
        سعة الأوساخ الجافة
        0.5  ل
        المرشح
        النّظام الجاف والمبلل
        علامة الشحن
        نعم
        وقت الشحن
        16-18  ساعة (ساعات)
        مستوى الضجيج Lc IEC
        76  ديسيبل
        الوزن
        1.4  كغم

      • الملحقات

        قاعدة الشحن
        نعم
        أداة الصدع
        نعم
        أداة المسح المطاطية
        نعم
        أداة الفرشاة
        نعم

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        أزرق متألّق
        مقبض ناعم الملمس
        نعم
        حجرة غبار شبه شفافة
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق F (طول x عرض x ارتفاع)
        460 x 160 x‏ 160‏  ملم
        مقاييس الصندوق A (طول x عرض x ارتفاع)
        508 x 335 x ‏490  ملم
        الأجهزة في الصندوق A
        6

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أداة الفرشاة
      • قاعدة الشحن
      • أداة الصدع
      • أداة المسح المطاطية

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