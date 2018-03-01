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  • مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    FC6142/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    استمتع بنتائج تنظيف أفضل باستخدام المكنسة الكهربائية القوية MiniVac Wet&Dry بجهد 4.8 فولت من Philips. نظف السوائل والأوساخ الجافة بشكل مريح بفضل نظام التنظيف الرطب والجاف الذي تتمتع به هذه المكنسة. كما يضمن تصميم الفوهة الأيروديناميكية التقاطًا فائقًا للغبار.

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    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

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    مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    نظام للاستخدام الجاف والرطب وفوهة إيروديناميكية

    • بطارية قوة 4.8 فولت
    • تدفق هواء بتيارات إعصارية بدون كيس
    • أداة تنظيف الشقوق وفرشاة وممسحة مطاطية
    • رطب وجاف
    قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

    قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

    يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.

    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

    يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.

    مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

    مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

    تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.

    بطاريات NiMH القوية بقوة 4.8 فولت

    بطاريات NiMH القوية بقوة 4.8 فولت

    إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMH) القوية والتي تدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية من Philips MiniVac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يخفض هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت وبالتالي يُقلّل من وقت التشغيل. لذا يضمن جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً مقابل أجهزة مزودة ببطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية والتي لا تملك تأثيرًا على الذاكرة.

    فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

    لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    فوهة قابلة للفك بحركة واحدة لتفريغ سهل

    يسهل إفراغ المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips بسرعة كما تتمتع بنظام تنظيف صحي. تتميز المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips بفوهة قابلة للفك بخطوة واحدة، لإفراغ MiniVac من دون لمس الأوساخ.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      الملحقات المضمّنة
      قاعدة الشحن

    • التصميم

      ميزات التصميم
      حجرة غبار شفافة
      اللون
      أزرق

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      460 x 160 x‏ 160‏  mm
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      508 x 335 x 490  mm
      وزن المنتج
      1.4  kg

    • الأداء

      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      530  l/s
      مستوى قوة الصوت
      76  dB
      فولتية البطارية
      4.8  V
      وقت الشحن
      16-18  hour(s)
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      2.9  kPa
      وقت التشغيل
      9  minute(s)
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      56  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      9  W

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      0.5  l
      نظام التصفية
      النّظام الجاف والمبلل

    Badge-D2C

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