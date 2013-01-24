طاقة بطارية النيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً

إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMh‏)* القوية والتي تدوم طويلاً لجهاز Philip Mini Vac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يُقلل هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت، وبالتالي يُقلل من وقت التشغيل. لذا يكون لدى جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً بالمقارنة مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) القياسية التي لديها تأثير على الذاكرة.