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جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات
جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز Mini Vac لمنزل صحي
يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.
إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMh)* القوية والتي تدوم طويلاً لجهاز Philip Mini Vac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يُقلل هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت، وبالتالي يُقلل من وقت التشغيل. لذا يكون لدى جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً بالمقارنة مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) القياسية التي لديها تأثير على الذاكرة.
تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية الخاصة بأداة Philips Mini Vac بالقاذورات في الداخل لضمان طاقة الامتصاص المثلى والقوية بالإضافة إلى أداء النظافة المستمر. كما يضمن نظام التصفية من مرحلتين عدم تسرب القاذورات إلى الخارج بعد دخولها. يحظر المرشح الأول معظم القاذورات من المرور إلى الخارج، بينما يلتقط المرشح الثاني المزود بثنيات جزئيات الأتربة الدقيقة.
يملك جهاز Philips Mini Vac فوهة قابلة للفك بسهولة بحركة واحدة فقط. بإمكانك إفراغ Mini Vac من دون أن تضطرّ للمس الأوساخ.
لجهاز Philips Mini Vac مقبض بشكل حلقة يضمن الإمساك به بشكل مثالي. يمكنك الإمساك بـ Mini Vac بأي طريقة تريدها. كما أن غطاءها المطاطي الناعم لطيف الملمس ويوفر إمكانية الإمساك التي تريدها.
تأتي Philips Mini Vac مصحوبةً بعدد من الأكسسوارات لمعالجة أية مهمة بسهولة. تتميز الفرشاة الناعمة الملحقة بلطف التعامل مع الأسطح الناعمة، بالإضافة إلى أداة صدع قابلة للالتواء تتيح لك تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
المواصفات العامّة
الأكسسوارات
التصميم
الوزن والمقاييس