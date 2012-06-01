FC6140/01
مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف
استمتع بنتائج تنظيف أفضل باستخدام المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac القوية بجهد 3.6 فولت من فيليبس. فتدفق الهواء بشكل قوي بدون كيس ونظام التصفية الثنائي المراحل يضمنان أداءً يدوم طويلاً، فيما يوفر تصميم الفوهة الأيروديناميكية شفطًا فائقًا للغبار.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.
إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMH) القوية والتي تدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية من Philips MiniVac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يخفض هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت وبالتالي يُقلّل من وقت التشغيل. لذا يضمن جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً مقابل أجهزة مزودة ببطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية والتي لا تملك تأثيرًا على الذاكرة.
يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.
يسهل إفراغ المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac بسرعة كما تتمتع بنظام تنظيف صحي. تتميز هذه المكنسة الكهربائية بفوهة قابلة للفك بخطوة واحدة، بحيث يمكنك إفراغها من دون لمس الأوساخ.
تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الأداء
تصفية
مدى الاستفادة
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