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  • مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    FC6140/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    استمتع بنتائج تنظيف أفضل باستخدام المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac القوية بجهد 3.6 فولت من فيليبس. فتدفق الهواء بشكل قوي بدون كيس ونظام التصفية الثنائي المراحل يضمنان أداءً يدوم طويلاً، فيما يوفر تصميم الفوهة الأيروديناميكية شفطًا فائقًا للغبار.

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    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

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    مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس وفوهة إيروديناميكية

    • بطارية قوة 3.6 فولت
    • تدفق هواء بتيارات إعصارية بدون كيس
    • أداة تنظيف الشقوق وفرشاة
    فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

    فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

    لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

    يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.

    بطاريات NiMH فعالة بقوة 3.6 فولت

    بطاريات NiMH فعالة بقوة 3.6 فولت

    إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMH) القوية والتي تدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية من Philips MiniVac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يخفض هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت وبالتالي يُقلّل من وقت التشغيل. لذا يضمن جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً مقابل أجهزة مزودة ببطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية والتي لا تملك تأثيرًا على الذاكرة.

    قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

    قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

    يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.

    فوهة قابلة للفك بحركة واحدة لتفريغ سهل

    فوهة قابلة للفك بحركة واحدة لتفريغ سهل

    يسهل إفراغ المكنسة الكهربائية من Philips MiniVac بسرعة كما تتمتع بنظام تنظيف صحي. تتميز هذه المكنسة الكهربائية بفوهة قابلة للفك بخطوة واحدة، بحيث يمكنك إفراغها من دون لمس الأوساخ.

    مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

    مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

    تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      ملحقات أخرى
      قاعدة شحن

    • التصميم

      اللون
      أبيض مريح

    • الوزن والأبعاد

      الأجهزة لكل علبة A
      6
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      460 x 160 x‏ 160‏  mm
      وزن المنتج
      1.3  kg
      أبعاد علبة A (الطول × العرض × الارتفاع)
      508 x 335 x ‏490  mm

    • الأداء

      فولتية البطارية
      3.6  V
      وقت الشحن
      16-18  hour(s)
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      2.7  kPa
      وقت التشغيل
      9  minute(s)
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      45  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      8  W
      مستوى الضجيج (Lc IEC)
      75  dB
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      620  l/min

    • تصفية

      نظام التصفية
      حركة إعصارية من مرحلتين
      سعة كيس الغبار
      0.5  l

    • مدى الاستفادة

      ميزات مميزة
      • مؤشر الشحن
      • مقبض بملمس ناعم

    Badge-D2C

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