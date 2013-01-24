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Mini Vac

FC6140/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • جهاز Mini Vac لمنزل صحي جهاز Mini Vac لمنزل صحي جهاز Mini Vac لمنزل صحي
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    Mini Vac

    FC6140/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac‏ الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات

    Mini Vac

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac‏ الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac‏ الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات

    Mini Vac

    جهاز Mini Vac لمنزل صحي

    يملك جهاز Philips FC6140 Mini Vac‏ الجديد 3 بطاريات نيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً. ويضمن نظام تيارات الهواء الإعصارية ونظام التصفية من مرحلتين الأداء الذي يدوم طويلاً. بنقرةٍ واحدة، تُزال الفوهة لإفراغٍ سهل. إكتشف كلّ المميزات

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      قوة NiMh، تصفية إعصارية، سهولة في التفريغ

      • 3.6V
      قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

      قاعدة شحن رفيعة (للحائط أو الطاولة)

      يمكنك تخزين Philips Mini Vac على قاعدة شحن مناسبة مثبتة على الحائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام متى أردت استخدامها.

      طاقة بطارية النيكل-ميتالهايدرايد تدوم طويلاً

      إن بطاريات النيكل-ميتالهايدرايد (NiMh‏)* القوية والتي تدوم طويلاً لجهاز Philip Mini Vac لا تتوافق مع تأثير الذاكرة. يُقلل هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت، وبالتالي يُقلل من وقت التشغيل. لذا يكون لدى جهاز Mini Vac هذا مع بطاريات NiMH طاقة تدوم طويلاً بالمقارنة مع بطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) القياسية التي لديها تأثير على الذاكرة.

      تيارات هواء إعصارية ونظام تصفية من مرحلتين

      تحتفظ تيارات الهواء الإعصارية الخاصة بأداة Philips Mini Vac بالقاذورات في الداخل لضمان طاقة الامتصاص المثلى والقوية بالإضافة إلى أداء النظافة المستمر. كما يضمن نظام التصفية من مرحلتين عدم تسرب القاذورات إلى الخارج بعد دخولها. يحظر المرشح الأول معظم القاذورات من المرور إلى الخارج، بينما يلتقط المرشح الثاني المزود بثنيات جزئيات الأتربة الدقيقة.

      فوهة قابلة للفك بحركة واحدة

      يملك جهاز Philips Mini Vac فوهة قابلة للفك بسهولة بحركة واحدة فقط. بإمكانك إفراغ Mini Vac من دون أن تضطرّ للمس الأوساخ.

      مقبض بشكل حلقة يضمن قبض مثالي

      لجهاز Philips Mini Vac مقبض بشكل حلقة يضمن الإمساك به بشكل مثالي. يمكنك الإمساك بـ Mini Vac بأي طريقة تريدها. كما أن غطاءها المطاطي الناعم لطيف الملمس ويوفر إمكانية الإمساك التي تريدها.

      أداة الفرشاة وأداة الصدع

      تأتي Philips Mini Vac مصحوبةً بعدد من الأكسسوارات لمعالجة أية مهمة بسهولة. تتميز الفرشاة الناعمة الملحقة بلطف التعامل مع الأسطح الناعمة، بالإضافة إلى أداة صدع قابلة للالتواء تتيح لك تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        الفولتية
        3.6  فولت
        وقت التشغيل
        9  دقيقة (دقائق)
        طاقة الإدخال
        45  واط
        طاقة الامتصاص (حد أقصى)
        8  واط
        انسياب الهواء
        620  ل/ د
        المكنسة الكهربائية
        2.7  كيلو باسكال
        سعة الأوساخ الجافة
        0.5  ل
        المرشح
        حركة إعصارية بمرحلتين
        علامة الشحن
        نعم
        وقت الشحن
        16-18  ساعة (ساعات)
        مستوى الضجيج Lc IEC
        75  ديسيبل
        الوزن
        1.3  كغم

      • الأكسسوارات

        قاعدة الشحن
        نعم
        أداة الصدع
        نعم
        أداة الفرشاة
        نعم

      • التصميم

        الألوان
        أبيض مريح
        مسكة ناعمة الملمس
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق F (طول x عرض x ارتفاع)
        460 x 160 x‏ 160‏  ملم
        مقاييس الصندوق A (طول x عرض x ارتفاع)
        508 x 335 x ‏490  ملم
        الأدوات في العلبة A
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