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  • 12 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 12 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP5447/90

    12 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    12 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

    • 12 مشروبًا
    • حل LatteGo للحليب
    • كروم
    • شاشة TFT
    استمتع بمذاق 12 نوعًا من القهوة بلمسة زر، بما في ذلك القهوة بالحليب

    استمتع بمذاق 12 نوعًا من القهوة بلمسة زر، بما في ذلك القهوة بالحليب

    لكل لحظة نوع معين من القهوة لا تكتمل إلا بشربه. من الإسبريسو القوي إلى الكابوتشينو اللذيذ، توفّر آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل القهوة في الفنجان من دون عناء وبسرعة هائلة.

    اختر قهوتك بسهولة بفضل الشاشة سهلة الاستخدام

    اختر قهوتك بسهولة بفضل الشاشة سهلة الاستخدام

    احصل على فنجان القهوة التالي اللذيذ بسرعة بفضل شاشتنا سهلة الاستخدام. ففي بضع خطوات، يمكنك تخصيص نكهتك الخاصة من حبوب القهوة الطازجة وتحضيرها بسهولة لشربها.

    اضبط الرائحة والكمية باستخدام آلة تخصيص القهوة

    اضبط الرائحة والكمية باستخدام آلة تخصيص القهوة

    حضّر أي نوع قهوة مناسب لك باستخدام إعدادات الكثافة وكمية القهوة والحليب القابلة للتعديل بسهولة في آلة تخصيص القهوة.

    فنجانك المثالي، في كل مرة، بفضل وجود 4 ملفات تعريف للمستخدمين

    فنجانك المثالي، في كل مرة، بفضل وجود 4 ملفات تعريف للمستخدمين

    استمتع بالقهوة التي تحبها بالطريقة نفسها في كل مرة بفضل وجود أربعة ملفات تعريف للمستخدمين تقوم بتخزين وصفاتك المخصصة. وبفضل وجود ملف تعريف إضافي للضيف، يمكن لزوّارك التلذّذ بالقهوة كما يحبونها بالضبط من دون تغيير وصفة القهوة الخاصة بك.

    المزيد من النكهات بفضل وظيفة الجرعة الإضافية

    المزيد من النكهات بفضل وظيفة الجرعة الإضافية

    عزز كثافة مشروبك باستخدام ميزة الجرعة الإضافية في آلة تخصيص القهوة التي تضيف نكهة قوية من دون نكهة المرارة.

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.

    ٢٠٠٠٠ كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللـذيذة بفضل مطحنة السيراميك المتينة

    ٢٠٠٠٠ كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللـذيذة بفضل مطحنة السيراميك المتينة

    عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. وهي مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% وتضمن طحن ما لا يقل عن 20000 كوب، من الطحن الخشن إلى مسحوق ناعم جدًا.

    سهولة تنظيف استثنائية بفضل نظام LatteGo: فهو مؤلف من قطعتَين وخالٍ من الأنابيب

    سهولة تنظيف استثنائية بفضل نظام LatteGo: فهو مؤلف من قطعتَين وخالٍ من الأنابيب

    للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع صينية تقطير LatteGo وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية. سيوفر ذلك الوقت ويضمن عملية تنظيف صحية.

    لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    آلة متميّزة، مصممة بشكل أنيق لمطبخك

    آلة متميّزة، مصممة بشكل أنيق لمطبخك

    تحتل قهوتك الصدارة بفضل تصميم الجهاز الأنيق. وتوفر الواجهة المطلية بالكروم خلفية متميّزة لكل فنجان قهوة وتضفي لمسة إضافية من الرقي على مطبخك.

    كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.

    كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.

    استمتع باحتساء كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير، حتى مع بدائل الحليب النباتية المفضّلة لديك. بفضل تقنية الإزباد الإعصارية، تحوّل LatteGo أنواعًا مختلفة من بدائل الحليب النباتية مع الكمية المناسبة من الدهون والبروتين إلى طبقة كثيفة من الرغوة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      مصدر القهوة
      حبوب القهوة الطازجة
      مشاركة المستخدم
      كبسة زر
      نوع المنتج
      آلة تحضير القهوة التلقائية بالكامل
      المشروبات
      الإسبريسو، القهوة، الأميريكانو، الكابوتشينو، اللاتيه ماكياتو، الفلات وايت، القهوة بالحليب، الكافيه لاتيه، الكافيه كريما، الريستريتو، الإسبريسو لونجو، وظيفة الأكواب الخاصة بالتنقل، الحليب بالرغوة، المياه الساخنة
      المشروبات المبرمجة سابقًا
      12
      عدد الحصص
      2
      ضغط
      15 بار
      مطحنة مدمجة
      نعم
      إعدادات المطحنة
      12
      سعة حاوية الحبوب
      275 جم
      رغوة الحليب
      نعم
      ذوبان الحليب
      LatteGo
      حاوية الحليب
      0,26 لتر
      سعة خزان المياه
      1,8 لتر
      ملفات التعريف
      4 + ضيف
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      التقنية
      البدء السريع، LatteGo‏،SilentBrew
      واجهة
      شاشة TFT سهلة الاستخدام
      الكفالة
      2 عاماً
      إمكانية الاتصال
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      تصنيف كفاءة الطاقة
      الفئة A
      الطاقة
      1500 واط
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى

    • ميزة السلامة

      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      شهادة السلامة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      433 مم
      عرض المنتج
      246 مم
      ارتفاع المنتج
      371 مم
      وزن المنتج
      8 كجم
      طول الحزمة
      491,5 مم
      عرض الحزمة
      287,5 مم
      ارتفاع الحزمة
      487 مم
      وزن الحزمة
      10-12,3 كجم

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 2
      ملعقة قياس
      الملحقات المرفقة 3
      شريط اختبار عسر المياه
      الملحقات المرفقة 4
      فلتر AquaClean
      الملحقات المرفقة 5
      غطاء تخزين LatteGo
      الملحقات المتعلقة 1
      أقراص إزالة زيت القهوة
      الملحقات المتعلقة 2
      عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبريسو
      الملحقات المتعلقة 3
      فرشاة تنظيف
      الملحقات ذات الصلة 4
      مادة تشحيم مجموعة آلة Philips brew

    • متانة

      دليل المستخدم
      > 75% من الورق المعاد تدويره
      التغليف
      > 95% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0.2 واط
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      غير متوفر
      استهلاك الطاقة المتصل بالشبكة في وضع الاستعداد
      غير متوفر
      لفترة قبل الانتقال التلقائي إلى وضع الاستعداد
      30 دقيقة
      معيار القياس
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • بالاستناد إلى اختبار المستهلك في ألمانيا، مقارنة بآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل (2018) التي تعمل بلمسة واحدة (لتحضير القهوة والحليب)
    • *بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية
    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
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