السلسلة 5400 من Philipsآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
EP5447/90
12 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة 5400 من Philips آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
12 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*
12 مشروبًا
حل LatteGo للحليب
كروم
شاشة TFT
استمتع بمذاق 12 نوعًا من القهوة بلمسة زر، بما في ذلك القهوة بالحليب
لكل لحظة نوع معين من القهوة لا تكتمل إلا بشربه. من الإسبريسو القوي إلى الكابوتشينو اللذيذ، توفّر آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل القهوة في الفنجان من دون عناء وبسرعة هائلة.
اختر قهوتك بسهولة بفضل الشاشة سهلة الاستخدام
احصل على فنجان القهوة التالي اللذيذ بسرعة بفضل شاشتنا سهلة الاستخدام. ففي بضع خطوات، يمكنك تخصيص نكهتك الخاصة من حبوب القهوة الطازجة وتحضيرها بسهولة لشربها.
اضبط الرائحة والكمية باستخدام آلة تخصيص القهوة
حضّر أي نوع قهوة مناسب لك باستخدام إعدادات الكثافة وكمية القهوة والحليب القابلة للتعديل بسهولة في آلة تخصيص القهوة.
فنجانك المثالي، في كل مرة، بفضل وجود 4 ملفات تعريف للمستخدمين
استمتع بالقهوة التي تحبها بالطريقة نفسها في كل مرة بفضل وجود أربعة ملفات تعريف للمستخدمين تقوم بتخزين وصفاتك المخصصة. وبفضل وجود ملف تعريف إضافي للضيف، يمكن لزوّارك التلذّذ بالقهوة كما يحبونها بالضبط من دون تغيير وصفة القهوة الخاصة بك.
المزيد من النكهات بفضل وظيفة الجرعة الإضافية
عزز كثافة مشروبك باستخدام ميزة الجرعة الإضافية في آلة تخصيص القهوة التي تضيف نكهة قوية من دون نكهة المرارة.
درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**
يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.
اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة
يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.
٢٠٠٠٠ كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللـذيذة بفضل مطحنة السيراميك المتينة
عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. وهي مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% وتضمن طحن ما لا يقل عن 20000 كوب، من الطحن الخشن إلى مسحوق ناعم جدًا.
سهولة تنظيف استثنائية بفضل نظام LatteGo: فهو مؤلف من قطعتَين وخالٍ من الأنابيب
للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع صينية تقطير LatteGo وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية. سيوفر ذلك الوقت ويضمن عملية تنظيف صحية.
لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean
عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
آلة متميّزة، مصممة بشكل أنيق لمطبخك
تحتل قهوتك الصدارة بفضل تصميم الجهاز الأنيق. وتوفر الواجهة المطلية بالكروم خلفية متميّزة لكل فنجان قهوة وتضفي لمسة إضافية من الرقي على مطبخك.
كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.
استمتع باحتساء كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير، حتى مع بدائل الحليب النباتية المفضّلة لديك. بفضل تقنية الإزباد الإعصارية، تحوّل LatteGo أنواعًا مختلفة من بدائل الحليب النباتية مع الكمية المناسبة من الدهون والبروتين إلى طبقة كثيفة من الرغوة.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
مصدر القهوة
حبوب القهوة الطازجة
مشاركة المستخدم
كبسة زر
نوع المنتج
آلة تحضير القهوة التلقائية بالكامل
المشروبات
الإسبريسو، القهوة، الأميريكانو، الكابوتشينو، اللاتيه ماكياتو، الفلات وايت، القهوة بالحليب، الكافيه لاتيه، الكافيه كريما، الريستريتو، الإسبريسو لونجو، وظيفة الأكواب الخاصة بالتنقل، الحليب بالرغوة، المياه الساخنة