يتميّز LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

يتألف نظام الحليب الذي نقدّمه من قطعتَين، وهو خالٍ من الأنابيب ولا يحتوي على قطع خفية، كما يمكن تنظيفه بأقل من 15 ثانية تحت مياه الحنفية* أو في الجلاية.