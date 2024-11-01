EP3246/73
5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!
استمتع بقهوتك مع طبقة ناعمة كالحرير من رغوة الحليب. باستخدام تقنية الإزباد الإعصارية، تطلق LatteGo دفقًا قويًا من الفقاعات الصغيرة بسرعة 394 مترًا في الثانية، مما ينتج عنه رغوة حليب غنية وكثيفة.
استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.
يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.
يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.
يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.
عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% تضمن طحن ما لا يقل عن 20,000 كوب.
يتألف نظام الحليب الذي نقدّمه من قطعتَين، وهو خالٍ من الأنابيب ولا يحتوي على قطع خفية، كما يمكن تنظيفه بأقل من 15 ثانية تحت مياه الحنفية* أو في الجلاية.
عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.
للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.
بلد المنشأ
التوافق
التخصيص
مجموعة متنوعة
ميزات أخرى
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
الخدمة
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