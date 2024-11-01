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  • 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    Series 3200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP3246/73

    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Series 3200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

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    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

    • 5 مشروبات
    • LatteGo
    • فضي
    • شاشة لمس
    استمتع بخمسة أنواع من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

    استمتع بخمسة أنواع من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

    استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

    احصل على رغوة حليب ناعمة كالحرير بفضل نظام LatteGo العالي السرعة

    احصل على رغوة حليب ناعمة كالحرير بفضل نظام LatteGo العالي السرعة

    استمتع بقهوتك مع طبقة ناعمة كالحرير من رغوة الحليب. باستخدام تقنية الإزباد الإعصارية، تطلق LatteGo دفقًا قويًا من الفقاعات الصغيرة بسرعة 394 مترًا في الثانية، مما ينتج عنه رغوة حليب غنية وكثيفة.

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

    استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

    يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

    يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**

    يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% تضمن طحن ما لا يقل عن 20,000 كوب.

    يتميّز LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

    يتميّز LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

    يتألف نظام الحليب الذي نقدّمه من قطعتَين، وهو خالٍ من الأنابيب ولا يحتوي على قطع خفية، كما يمكن تنظيفه بأقل من 15 ثانية تحت مياه الحنفية* أو في الجلاية.

    لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

    عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

    حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

    يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

    للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      رومانيا
      تم التصميم في
      إيطاليا

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      فلتر AquaClean*
      الملحقات المتعلقة 2
      خرطوم تشحيم
      الملحقات المتعلقة 3
      ملعقة القياس*
      الملحقات ذات الصلة 4
      *شريط قياس عسر الماء، ملعقة رواسب القهوة، فلتر AquaClean، وأنبوب الشحم

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      المرحلة الثالثة
      إعدادات المطحنة
      12
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      نعم
      إعدادات درجة الحرارة
      3

    • مجموعة متنوعة

      المشروبات
      • إسبرسو
      • ماء ساخن
      • كابوتشينو
      • القهوة
      • لاتيه ماكياتو
      • أميريكانو
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      لا

    • ميزات أخرى

      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      مانع تسرّب الرائحة
      نعم
      إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      AquaClean
      نعم

    • الملحقات

      مضمنة
      غطاء تخزين LatteGo

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220  V
      طول سلك الطاقة
      100  cm
      التردد
      60  Hz
      سعة إبريق الحليب
      0,26  l
      خزان مياه ذو سعة
      1.8  l
      سعة وعاء المخلفات
      12  servings
      وزن المنتج
      8  kg
      سعة حبوب القهوة
      275  g
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      توافق الفلتر
      AquaClean
      ضغط المضخة
      15  bar
      اللون والمظهر الخارجي
      • أسود
      • طلاء فضي
      أبعاد المنتج
      246‏x‏371‏x‏433  mm

    • المواصفات العامّة

      ارتفاع قمع قابل للضبط
      85-145  mm
      ذوبان الحليب
      LatteGo
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • صينية تقطير
      • LatteGo
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافقة مع فلتر AquaClean
      واجهة المستخدم
      شاشة لمس

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      نعم
      ملصق الطاقة
      التصنيف أ
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1500  W
      مادة تغليف قابلة لإعادة التدوير
      > 95  %

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    • بالاستناد إلى اختبار المستهلك في ألمانيا، مقارنة بآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل (2018) التي تعمل بلمسة واحدة (لتحضير القهوة والحليب)
    • *بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية
    • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
    • *غير مضمنة في محتويات العلبة
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