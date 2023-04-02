إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

يتوقف تشغيل أداة الكي عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.