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جميع السلاسل

  • DST1040_3X_RFT_SRGB
  • DST1040_3X_PDP_SRGB
  • DST1040_3X_U1_SRGB
  • DST1040_3X_APS_SRGB
  • DST1040_3X_RFT_SRGB
  • DST1040_3X_PDP_SRGB
  • DST1040_3X_U1_SRGB
  • DST1040_3X_APS_SRGB

السلسلة 1000Steam Iron

DST1040/36

سرعة وراحة

تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة أداة الكي غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

إعادة تعبئة المياه بوتيرة أقل*

سرعة وراحة

  • قاعدة أداة كي غير لاصقة

  • إعدادات بخار متعددة

  • تعزيز بخار يصل إلى 90 غ

  • تقضي على 99,99% من البكتيريا**

  • تنظيف الكلس

تحكّم سهل بدرجات الحرارة

تحكّم سهل بدرجات الحرارة

سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

حل لتنظيف الكلس

حل لتنظيف الكلس

وظيفة Calc-clean لإطالة عمر أداة الكي.

تصل قاعدة أداة الكي ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

تصل قاعدة أداة الكي ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

يسهّل رأس أداة الكي الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بـ Featherlight Plus من Philips

  2. تم الاختبار في مختبر خارجي على قماش القطن لبكتيريا الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء مع وقت بخار لمدة 10 ثوانٍ.