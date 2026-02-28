ضمان لمدة عامين
DST1040/36
سرعة وراحة
تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة أداة الكي غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
قاعدة أداة كي غير لاصقة
إعدادات بخار متعددة
تعزيز بخار يصل إلى 90 غ
تقضي على 99,99% من البكتيريا**
تنظيف الكلس
سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.
وظيفة Calc-clean لإطالة عمر أداة الكي.
يسهّل رأس أداة الكي الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.
المراجعات
مقارنة بـ Featherlight Plus من Philips
تم الاختبار في مختبر خارجي على قماش القطن لبكتيريا الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء مع وقت بخار لمدة 10 ثوانٍ.