تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة أداة الكي غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل.
سرعة وراحة إعادة تعبئة المياه بوتيرة أقل* قاعدة أداة كي غير لاصقة إعدادات بخار متعددة تعزيز بخار يصل إلى 90 غ تقضي على 99,99% من البكتيريا** تنظيف الكلس تحكّم سهل بدرجات الحرارة
سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.
حل لتنظيف الكلس
وظيفة Calc-clean لإطالة عمر أداة الكي.
تصل قاعدة أداة الكي ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة
يسهّل رأس أداة الكي الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.
مقبض مريح مع طبقة لتسهيل الحمل
يضمن الطلاء الموجود على مقبض أداة الكي مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها في أثناء الكي.
يتطلب خزان المياه الكبير التعبئة بوتيرة أبطأ
خزان مياه بسعة 250 مل يتيح لك كي المزيد من الملابس مع عدد أقل من مرات إعادة الملء.
قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة
إن قاعدة أداة كي الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
تقضي على 99,99% من البكتيريا في 10 ثوانٍ
تزيل السلسلة 1000 نسبة 99,99% من البكتيريا** من ملابسك في غضون 10 ثوانٍ فقط.
بخار عمودي للأقمشة المعلقة
تتيح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل
يساعد الوضع الاقتصادي على تقليل استهلاك الطاقة لتوفير التكاليف والاستدامة.
طاقة تصل إلى 2000 واط
طاقة تصل إلى 2000 واط لتوفير تدفق بخار عالٍ ومستمر.
بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ
بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ لإزالة التجاعيد بسرعة.
المواصفات العامة
نوع المنتج
أداة كي بخارية اقتصادية وقت الإحماء
32 ثانية طرف بخاري دقيق
نعم ضوء المؤشر
نعم مادة قاعدة أداة الكي
ألومينيوم اسم قاعدة أداة الكي
غير لاصقة أداء انزلاق قاعدة أداة الكي
جيد التحكم بالترسبات الكلسية
تنظيف الكلس تذكير لتنظيف الكلس
لا رذاذ مياه
نعم خزان مياه قابل للفك
لا تتلاءم مع ماء الحنفية
نعم سعة خزان المياه
250 مل فتحة تعبئة كبيرة جدًا
لا مستويات بخار متعددة
نعم تحديد مستويات البخار من المقبض
نعم بخار عمودي
نعم مخزن سلك الطاقة
نعم مأخذ طاقة مضمن
نعم الضمان/الكفالة
ضمان عالمي لمدة عامين
المواصفات التقنية
الطاقة
2000 واط منع التقطير
لا مخرج البخار المستمر / معدل البخار
20 جم/دقيقة بخار عند الطلب
نعم بخار كثيف
حتى 90 جم الفولتية
240-220 فولت
السلامة
إيقاف التشغيل التلقائي
لا قفل الحمل الآمن
لا
الوزن والأبعاد
أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
26,0 × 11,1 × 13,6 سم طول سلك الطاقة
1.9 م وزن أداة الكي
0,89 كجم
التصميم
اللون
أرجواني اللون الثانوي
أبيض الشهادات/الجوائز
الفائز بجائزة Reddot لعام 2023
الاستدامة
وضع توفير الطاقة (وظيفة التوفير)
نعم دليل المستخدم
نعم
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
الصين
* مقارنة بـ Featherlight Plus من Philips ** تم الاختبار في مختبر خارجي على قماش القطن لبكتيريا الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء مع وقت بخار لمدة 10 ثوانٍ.
