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السلسلة 1000 Steam Iron

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السلسلة 1000Steam Iron

DST1040/36

السلسلة 1000 Steam Iron

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الدلائل والمستندات

تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة أداة الكي غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل.

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  • 21 October 2026

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