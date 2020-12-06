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  • أفق مرئي جديد أفق مرئي جديد أفق مرئي جديد

    1000 series منظار باب ذكي

    DDA131FBW/97

    أفق مرئي جديد

    The 170° ultra-wide-angle lens with noise cancellation infrared night vision function and the 24-hour AI human body detection, allowing you to view the scenes in front of your door anytime and anywhere, which makes your home much secure.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    1000 series منظار باب ذكي

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    مراجعة كل أقفال الأبواب

    أفق مرئي جديد

    أمان مرئي مع عناصر قابلة للمس

    • زاوية كبيرة وعريضة، رؤية ليلية HD
    • اكتشاف جسم بشري بمستشعر سلبي بأشعة PIR
    • مراقبة ذكية عن بُعد
    • اتصال مشترك بالقفل الذكي
    عدسة بزاوية تبلغ 170 درجة وشاشة عالية الدقة تبلغ 1080 بكسل لرؤية أفضل

    عدسة بزاوية تبلغ 170 درجة وشاشة عالية الدقة تبلغ 1080 بكسل لرؤية أفضل

    مع العدسة بزاوية تبلغ 170 درجة من فئة عدسات المراقبة، يمكن لمنظار الباب الذكي امتصاص كمية كبيرة من الضوء، وبالإضافة إلى أربعة مصابيح إضافية ساطعة بالأشعة تحت الحمراء وغطاء احترافي لهذه الأشعة، يوفّر هذا المنظار رؤية ليلية أفضل، حتى في البيئات ذات الإضاءة غير الكافية.

    مكالمة صوتية باتجاهَين: الاتصال في الوقت الحقيقي في كل مكان

    مكالمة صوتية باتجاهَين: الاتصال في الوقت الحقيقي في كل مكان

    عندما ترن الجرس أو تضغط على الزر [مكالمة] على الشاشة، يمكنك البدء بمكالمة صوتية في الوقت الحقيقي بواسطة الميكروفون ومكبر الصوت المضمنَين. يمكن لهذه الميزة أن توفّر لك تجربة مكالمة مثالية.

    شاشة لمس عالية الدقة بحجم 5 بوصات: تشغيل سهل لكل أفراد العائلة

    شاشة لمس عالية الدقة بحجم 5 بوصات: تشغيل سهل لكل أفراد العائلة

    تأتي شاشة IPS المتعددة اللمس والعالية الدقة بحجم 5 بوصات مزوّدة بزجاج مقوّس ومصفّح بالكامل ببعدَين ونصف ليبدو كل ما تشاهده مذهلاً. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم التفاعلي التشغيل بالنسبة إلى الأطفال والمسنين.

    معالج ARM رباعي النوى لضمان ثبات النظام

    معالج ARM رباعي النوى لضمان ثبات النظام

    مع تزويده بمعالج ARM رباعي النواة، يقدم المنتج أداءً قويًا مع استهلاك طاقة أقل، إذ يقوم بتشغيل مهام متعددة بشكل أسهل ويجعل نظام التحكم في التنبيه الخاص بالباب أكثر سرعة وثباتًا.

    اكتشاف الحركة البشرية بالذكاء الاصطناعي:

    اكتشاف الحركة البشرية بالذكاء الاصطناعي:

    بفضل مستشعر PIR، سيتعرّف منظار الباب الذكي على شخص ما عندما يظهر على بُعد مسافة ثلاثة أمتار من الباب من خلال خوارزمية اكتشاف الجسم البشري بالذكاء الاصطناعي وسيلتقط صورة أو فيديو على الفور. وفي هذا الوقت، يرسل إشعارات إلى تطبيق الجهاز المحمول عبر خادم تشفير السحابة لمراقبة الوضع على الباب.

    هيكل معدني متين: مع منبه مكافحة التطفل

    هيكل معدني متين: مع منبه مكافحة التطفل

    مع تصميم الهيكل المعدني المتين ومستشعر مكافحة التطفل المضمّن، عندما يتعرف منظار الباب الذكي على ديناميكيات غير اعتيادية ويكون غير متصل بالإنترنت، سيطلق المنتج منبهًا لتحذير الغرباء وتذكير عائلتك، ثم سيتلقى تطبيق الجهاز المحمول إشعارات فورية في الوقت الحقيقي.

    تخزين محلي وعلى السحابة: السماح بعرض السجلات عبر التطبيق في أي وقت

    تخزين محلي وعلى السحابة: السماح بعرض السجلات عبر التطبيق في أي وقت

    تلبّي سحابة التخزين المحلي 4G احتياجاتك اليومية، ويمكنها حفظ السجلات حتى أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. يمكن حفظ أي عمليات تحميل مشفّرة لصورة أو فيديو على خادم السحابة لمدة 3 أيام، ويمكنك عرض السجلات عبر تطبيق Philips في أي وقت.

    الحامل المغناطيسي: تمكين الفك السهل والشحن

    الحامل المغناطيسي: تمكين الفك السهل والشحن

    لاستخدام المغناطيسات الأربعة المضمّنة من أجل تثبيت المنتج وإزالة الشاشة لفك المنتج. مع الكبل المقوّى، يمكن أن يدوم المنتج طويلاً.

    بطارية ليثيوم كبيرة: ما يصل إلى 90 يومًا في وضع الاستعداد

    بطارية ليثيوم كبيرة: ما يصل إلى 90 يومًا في وضع الاستعداد

    مع وقت استعداد يصل إلى 90 يومًا، تتميّز بطارية الليثيوم بوليمر العالية الكثافة والمضمّنة بوظيفة توفير الطاقة. عندما يكون مستوى طاقة البطارية المتبقي 10%، يصبح المؤشر في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة المضيف أحمر اللون ويظهر تنبيه يفيد بأن مستوى طاقة البطارية منخفض.

    الاتصال بقفل الباب الذكي لضمان أمان أكثر

    الاتصال بقفل الباب الذكي لضمان أمان أكثر

    عندما ينطلق تنبيه غير اعتيادي من قفل الباب الذكي، أي تنبيه مكافحة التطفل (بسبب الفتح المتطفل) أو تنبيه القفل القسري الخارجي أو تنبيه الإقفال (بسبب الإدخال الخاطئ لرمز PIN أو بصمة الإصبع غير المعروفة وغير ذلك) أو تنبيه سقاطة القفل غير الاعتيادية أو تنبيه الاحتجاز كرهائن، سيقوم منظار الباب الذكي بتحميل الصور أو مقاطع الفيديو إلى خادم السحابة وإرسال الإشعارات إلى تطبيق الجهاز المحمول على الفور.

    المواصفات التقنية

    • التصميم والمظهر

      اللون
      أسود بركاني

    • وظيفة ممتدة

      وحدة إنترنت الأشياء
      Wifi

    • القطع الملحقة

      محول الطاقة
      نعم
      حامل مغناطيسي
      نعم
      دليل المستخدم
      نعم
      بطاقة الضمان
      نعم

    Badge-D2C

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