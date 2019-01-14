BT5502/13
طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فعالية حتى على اللحية الخفيفة. يلتقط نظام Lift&Trim Pro كل الشعر المسطح ويرفعه باتجاه الشفرات لإتاحة عملية قص دقيقة، ويشكّل في الوقت نفسه أداة تشذيب مثالية للحية الطويلة.
ملائمة حتى لأسمك أنواع الشعر، تضمن الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج الحصول على حواف دقيقة وتشذيب ممتاز في كل مرة. ما من حاجة إلى الزيت أو الشفرات البديلة.
يمكنك أن تقص الشعر بالطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير القرص الدقيق إلى أحد إعدادات الطول الأربعين التي تتراوح ما بين 0,4 و10 مم مع زيادات بمقدار 0,2 مم.
خصص روتين الحلاقة مع درجات تسريح دقيقة تلائم كل لحية. تتوفر درجات بمقدار 0,2 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 0,4 و2 مم لتسريح اللحية القصيرة، ودرجات بمقدار 0,5 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 2 و5 مم للحصول على مظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لمدة ثلاثة أيام، ودرجات بمقدار 1 مم لإعدادات الطول التي تتخطى الـ 5 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.
لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة تشذيب شعيرات الوجه، إذ يوفر لك الشحن لمدة ساعة واحدة العناية بالمظهر لاسلكيًا لغاية 90 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل. توفر لك وظيفة الشحن السريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية تشذيب واحدة.
تتميز أداة تشذيب اللحية بمقاومتها للمياه تمامًا بنسبة 100%، فما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.
تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.
لقد صممنا كل منتجات تشذيب اللحية لتدوم طويلاً. فهي تمتلك ضمانًا عالميًا قياسيًا لمدة سنتَين، بما في ذلك خيار التمديد حتى 5 سنوات* من دون الحاجة إلى التزييت إطلاقًا.
الملحقات
الطاقة
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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