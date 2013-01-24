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طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طول متساوٍ من كل زاوية
عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة مع نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه، فهو يرفع الشعيرات المسطحة ويوجّهها نحو الشفرات المعدنية الحادة، لعملية قص دقيقة.
تم شحذ الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل مزدوج، لقص حتى أكثر أنواع الشعر سماكة، وهي تحتك ببعضها بلطف لشحذ ذاتي، لذلك ما من حاجة إلى استبدالها أو تزييتها طوال فترة استخدام أداة تشذيب الشعر.
اضبط المشطان باستخدام عجلة التكبير/التصغير على طول التشذيب المفضل واحصل على تسريحة اللحية التي تريدها. استخدم مشط اللحية القصيرة مع إعدادات الطول من 0,4 إلى 10 مم أو مشط اللحية الطويلة من 10 إلى 20 مم.
إعدادات تتراوح ما بين 0,4 و2 مم مع درجة دقة تبلغ 0,2 مم لتسريحة لحية قصيرة ودقيقة؛ إعدادات تتراوح ما بين 2 و5 مم مع درجة دقة تبلغ 0,5 مم لمظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لثلاثة أيام؛ إعدادات فوق 5 مم مع درجة دقة تبلغ 1 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.
اشحن أداة تشذيب اللحية لساعة واحدة لاستخدامها لاسلكيًا لغاية 90 دقيقة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة في الحائط بكل بساطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام وظيفة الشحن السريع، التي تمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة بعد 5 دقائق فقط من الشحن.
ما عليك سوى تشطيف أداة تشذيب اللحية المقاومة للمياه تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.
يُعلمك مؤشر مستوى البطارية عندما تكون بطارية أداة التشذيب فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي، وهي ليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
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