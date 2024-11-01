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    BT50B سماعة محمولة لاسلكية

    BT50B/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    BT50B سماعة محمولة لاسلكية

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    مراجعة كل مكبرات صوت بتقنية Bluetooth

    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

    وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

    وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

    تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل بنطاق من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، مما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. تنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

    منفذ إدخال الصوت لاتصال سهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

    منفذ إدخال الصوت لاتصال سهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

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