فعال بلا عناء

لقد أظهرَت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في مدة قصيرة تصل إلى أربع جلسات علاج كل أسبوعَين، فكانت النتيجة بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار جلسات العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل ما بين جلسة علاج وأخرى بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر من جديد الخاصة بك. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة