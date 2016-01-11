التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام

يسمح لك المقبض على شكل حرف S بتحريك الجهاز على كل أنحاء جسمك. ويقوم الرأس الأعرض المزوّد بأقراص من السيراميك بإزالة الشعر قريبًا من البشرة، وذلك لالتقاط حتى أصغر الشعيرات وللحصول على نتائج سريعة تدوم لفترة طويلة. يتميّز الجهاز بإمكانية استخدامه على البشرة الرطبة والجافة مع 5 ملحقات للحفاظ على روتين العناية بجمالك على طريقتك الخاصة.