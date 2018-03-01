BHH822/00
تسريحات إضافية عند الطلب
تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 15 تسريحة بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو الكثيف أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لوحا تمليس بحجم 80 مم لنتائج ناعمة مثالية.
جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات مشدودة أو منسدلة.
ما عليك سوى تمشيط شعرك للحصول على شعر كثيف ومثالي.
تم توفير دليل تسريح وكل الملحقات التي تحتاجين إليها للحصول على أكثر من 15 تسريحة! تشمل مجموعة التسريح رباطَين مطاطيَين و4 عقد شعر قماشية ومطاطية صغيرة ومشبكًا للشعر و4 دبابيس صغيرة ومشطًا ودبوسَين لولبيَين لتسريحة شعر سهلة. وبفضل الدبوس لسحب الشعر والدبوس لرفع الشعر والدبوس العادي والمشبك المقوّس والمشط الصغير، ستتمكنين من ابتكار تسريحات رائعة والتألق بها!
لم يكن تبديل الملحقات يومًا بهذه السهولة والسرعة بفضل تصميم مسرّح الشعر بتقنية OneClick المتعدد الوظائف. ما عليك سوى النقر فوق الزر ودفعه مع الإمساك بالطرف البارد لتحريره.
إعدادان لدرجة الحرارة لنتائج مثالية. اختاري إعدادًا من إعدادَي درجات الحرارة العالية الاحترافية للتمليس لتحصلي على نتائج تدوم طويلاً مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية.
يشير مؤشر جهوزية الاستخدام إلى بلوغ مسرّح الشعر درجة الحرارة المناسبة. ينتقل ضوء LED الأبيض المائل إلى الأصفر من الوميض ليضيء بشكل ثابت ويظهر بالتالي متى يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام.
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
ملحقات
الملحقات
المواصفات الفنية
الميزات
الخدمة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.