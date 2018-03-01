تسريحات إضافية عند الطلب

تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 15 تسريحة بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو الكثيف أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك.