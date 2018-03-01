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  • تسريحات إضافية عند الطلب تسريحات إضافية عند الطلب تسريحات إضافية عند الطلب

    StyleCare لتسريحات متنوعة

    BHH822/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تسريحات إضافية عند الطلب

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 15 تسريحة بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو الكثيف أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StyleCare لتسريحات متنوعة

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    تسريحات إضافية عند الطلب

    15 ملحقًا ودليل تسريحات لإطلالات متنوعة

    • أكثر من 15 تسريحة بجهاز متكامل
    • 15 ملحقًا
    • دليل التسريحات
    • تقنية OneClick
    جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

    جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

    لوحا تمليس بحجم 80 مم لنتائج ناعمة مثالية.

    جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

    جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

    جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات مشدودة أو منسدلة.

    فرشاة ساخنة بحجم 32 مم لشعر كثيف وأنيق

    فرشاة ساخنة بحجم 32 مم لشعر كثيف وأنيق

    ما عليك سوى تمشيط شعرك للحصول على شعر كثيف ومثالي.

    دليل تسريحات و11 ملحقًا مفيدًا للحصول على أكثر من 15 تسريحة

    دليل تسريحات و11 ملحقًا مفيدًا للحصول على أكثر من 15 تسريحة

    تم توفير دليل تسريح وكل الملحقات التي تحتاجين إليها للحصول على أكثر من 15 تسريحة! تشمل مجموعة التسريح رباطَين مطاطيَين و4 عقد شعر قماشية ومطاطية صغيرة ومشبكًا للشعر و4 دبابيس صغيرة ومشطًا ودبوسَين لولبيَين لتسريحة شعر سهلة. وبفضل الدبوس لسحب الشعر والدبوس لرفع الشعر والدبوس العادي والمشبك المقوّس والمشط الصغير، ستتمكنين من ابتكار تسريحات رائعة والتألق بها!

    تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

    تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

    لم يكن تبديل الملحقات يومًا بهذه السهولة والسرعة بفضل تصميم مسرّح الشعر بتقنية OneClick المتعدد الوظائف. ما عليك سوى النقر فوق الزر ودفعه مع الإمساك بالطرف البارد لتحريره.

    إعدادات درجة حرارة التسريح بين 160 و210 درجات مئوية

    إعدادات درجة حرارة التسريح بين 160 و210 درجات مئوية

    إعدادان لدرجة الحرارة لنتائج مثالية. اختاري إعدادًا من إعدادَي درجات الحرارة العالية الاحترافية للتمليس لتحصلي على نتائج تدوم طويلاً مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 45 ثانية

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 45 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية.

    مؤشر LED للتسريح على درجة حرارة مثالية

    مؤشر LED للتسريح على درجة حرارة مثالية

    يشير مؤشر جهوزية الاستخدام إلى بلوغ مسرّح الشعر درجة الحرارة المناسبة. ينتقل ضوء LED الأبيض المائل إلى الأصفر من الوميض ليضيء بشكل ثابت ويظهر بالتالي متى يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام.

    طبقة حماية من السيراميك

    طبقة حماية من السيراميك

    تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

    تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

    المواصفات التقنية

    • ملحقات

      جهاز تجعيد الشعر
      نعم
      جهاز تمليس الشعر
      نعم
      فرشاة ساخنة
      نعم

    • الملحقات

      المشط
      نعم
      مشابك للشعر
      نعم
      رباط مطاطي
      2
      دبوس لسحب الشعر
      نعم
      دليل التسريحات
      مع 15 تسريحة سهلة
      مشبك مقوّس
      نعم
      عقدة شعر قماشية ومطاطية صغيرة
      4
      دبوس عادي
      نعم
      دبابيس للشعر
      4
      دبوس لرفع الشعر
      نعم
      مشط صغير
      نعم
      دبابيس لولبية
      2

    • المواصفات الفنية

      وقت الإحماء
      45 ثانية
      فولتية
      240-110 فولت
      نوع المسخّن
      PTC
      حجم لوح التسخين
      • جهاز تجعيد بحجم 90 مم
      • فرشاة ساخنة بحجم 90 مم
      إعدادات التسخين
      2
      طول السلك
      1.8 متر
      درجة حرارة التسريح
      180 درجة مئوية - 210 درجات مئوية

    • الميزات

      رأس بارد
      نعم
      سلك دوّار
      نعم
      قطر البرميل
      جهاز تجعيد بحجم 25  ملليمترًا
      طلاء القطع الساخنة
      سيراميك
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      تقنية OneClick لتحرير الملحقات
      نعم
      قطر البرميل
      فرشاة ساخنة بحجم 32 مم
      حجم جهاز تمليس الشعر
      30‏x‏80 مم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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