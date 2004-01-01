هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تشتهر Philips بتصنيع منتجات تتوافق مع الكثير من أنواع الأقراص المتوفرة في السوق. ويسمح لك نظام الصوت هذا بالاستمتاع بالموسيقى من CD وCD-R وCD-RW. المقصود بـ CD-RW (متوافق مع أقراص CD المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة) هو أن نظام الصوت الخاص بك يستطيع تشغيل كل من الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة التسجيل (CD-R) والأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة (CD-RW). أما أقراص CD-R، فيمكن إعادة التسجيل عليها لمرة واحدة فقط ويمكن تشغيلها على أي مشغل CD صوتي، بينما يمكن إعادة التسجيل والكتابة على أقراص CD-RW مرات متعددة ولكن لا يمكن تشغيلها إلا على مشغلات CD صوتية متوافقة.
تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.
احمل جهاز صوت CD معك في كل مكان تذهب إليه، وفي الحقيبة الخاصة به. تم صنع الحقيبة من قماش مرن ناعم لتحمي جهاز الصوت الخاص بك من الصدمات والارتطام، بينما تساعد المقابض الخاصة بها على ضمان الانتقال الآمن والسهل. ومع وجود الفتحات جيدة التصميم على الجهة الأمامية للسماعة وفوق أزرار التحكم الرئيسية، تسمح لك هذه الحقيبة الجذابة بالاستمتاع بموسيقى رائعة أثناء وجود جهاز الصوت فيها. كما تخفي الحقيبة أيضًا الأزرار التي لا يتم استخدامها بشكل متكرر، مثل الأزرار الموجودة على أقفال باب CD. في حالة رغبتك في إخراج المشغل من الحقيبة، يمكّنك السحّاب من الوصول السريع لإخراجه من دون مشقة.
قد يتسبب التعرض المطول للصوت عند مستويات مرتفعة إلى إصابة الأذن بضرر غير قابل للعلاج. وللمساعدة على ضمان سماعك أنت ومن تهتم بهم بمستويات صوت آمنة، يأتي جهاز صوت CD من Philips الخاص بك بإعداد مسبق للحد الأقصى لمستوى الصوت الذي يمكن تشغيل الموسيقى عنده. وحتى إذا كان طفلك يمتلك سماعات رأس ولا يمكنك سماع ما يستمع إليه، يمكنك التأكد من أن مستويات الصوت لن تكون بالغة الارتفاع.تصنع Philips منتجاتها وهي تضعك في الاعتبار حتى يرتاح بالك.
تم تصميم جهاز صوت CD من Philips ليتم وضعه بشكل رأسي أو أفقي، كما تم تصميمه هندسيًا ليكون أداؤه ممتازًا في كلا الوضعين. ولضمان عدم فتح باب CD بشكل مفاجئ عندما يكون المشغل في الوضع الرأسي، تم تصنيع الباب بحيث يتم فتحه فقط عند الضغط على زر. كما يتوفر أيضًا قفل لباب CD، لتأمين الباب ضد الضغط غير المقصود على الزر. يوجد هذا القفل المنزلق أعلى جهاز الصوت بعيدًا عن متناول الأطفال وهو مخفي عند وجود المشغل في الحقيبة الخاصة به. في Philips، كل تفصيل صغير يهمّنا.
يمتلك نظام الصوت هذا من Philips تصميمًا صغيرًا وجذابًا مزودًا بميزات الوسائط المتعددة الكاملة. ابق على اتصال بجهات الاتصال الخاصة بك وأصدقائك بسهولة، مع تعزيز ميزات الهاتف للحصول على تجربة هاتف جوال رائعة أثناء التنقل.
صِل سماعات الرأس بجهاز Philips هذا لتحصل، في الوقت الذي تريده، على تجربة استماع تتميز بطابع شخصي أكبر. يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت رائع من دون إزعاج الآخرين عبر توصيل سماعات الرأس بهذا الجهاز.
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