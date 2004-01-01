قفل باب CD لتشغيل الموسيقى بلا مقاطعة أثناء التنقل

تم تصميم جهاز صوت CD من Philips ليتم وضعه بشكل رأسي أو أفقي، كما تم تصميمه هندسيًا ليكون أداؤه ممتازًا في كلا الوضعين. ولضمان عدم فتح باب CD بشكل مفاجئ عندما يكون المشغل في الوضع الرأسي، تم تصنيع الباب بحيث يتم فتحه فقط عند الضغط على زر. كما يتوفر أيضًا قفل لباب CD، لتأمين الباب ضد الضغط غير المقصود على الزر. يوجد هذا القفل المنزلق أعلى جهاز الصوت بعيدًا عن متناول الأطفال وهو مخفي عند وجود المشغل في الحقيبة الخاصة به. في Philips، كل تفصيل صغير يهمّنا.