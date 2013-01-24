Philips wireless portable speaker AT10 Bluetooth® USB Direct SD FM digital tuner
AT10/00
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Philips wireless portable speaker AT10 Bluetooth® USB Direct SD FM digital tuner
AT10/00
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips wireless portable speaker AT10 Bluetooth® USB Direct SD FM digital tuner
هذا المنتج لم يعد متاحا
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips wireless portable speaker AT10 Bluetooth® USB Direct SD FM digital tuner