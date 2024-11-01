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    AT10 سماعة محمولة لاسلكية

    AT10/00

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AT10 سماعة محمولة لاسلكية

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    مراجعة كل أجهزة تشغيل الصوت مع قرص مضغوط

    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

    يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

    منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

    منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

    أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتشغيل الموسيقى في أي مكان

    قم بتشغيل الموسيقى بصوت عالٍ - في أي وقت وأي مكان. تسمح لك البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن بالاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك من دون فوضى أسلاك الطاقة والبحث غير الملائم عن مأخذ طاقة. استمتع بموسيقى رائعة مع حرية التنقل الآن.

    لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

    لغاية 20 ساعة من تشغيل الموسيقى

    تدوم طاقة هذا المشغّل طويلاً حتى 20 ساعة من التشغيل المتواصل للموسيقى أو الاستماع إلى راديو FM، وكل ذلك بعد عملية شحن واحد.

    فتحة USB Direct وبطاقة SD لتشغيل موسيقى MP3

    فتحة USB Direct وبطاقة SD لتشغيل موسيقى MP3

    موالف FM للاستمتاع بالراديو

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