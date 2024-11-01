FlexiDock مصممة بذكاء لتتناسب مع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android أو تشحنه

تُعتبر قاعدة الإرساء Philips FlexiDock مثالية للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android. فتصميمها الفريد يجعلها تقوم بوظيفة الإرساء الذكي لمعظم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android، سواء أكان مقبس اتصال الهاتف موجوداً بالأسفل أو على الجانب أو حتى بالأعلى. وتعتبر هذه المرونة المتناهية هي الأولى من نوعها، حيث تتناسب مع الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android والتي قام بتصنيعها مُصنعّين مختلفين من دون أي موضع قياسي واتجاه محدد لمقبس اتصال USB الصغير. كما أن قاعدة الإرساء قابلة للضبط أيضاً لتحمل الهاتف في الوضعين الطولي والعرضي، ما يسمح لك بوضع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android الخاص بك في وسط السماعة.