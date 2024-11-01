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    AS111 سماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

    AS111/12

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AS111 سماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

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    FlexiDock مصممة بذكاء لتتناسب مع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android أو تشحنه

    FlexiDock مصممة بذكاء لتتناسب مع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android أو تشحنه

    تُعتبر قاعدة الإرساء Philips FlexiDock مثالية للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android. فتصميمها الفريد يجعلها تقوم بوظيفة الإرساء الذكي لمعظم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android، سواء أكان مقبس اتصال الهاتف موجوداً بالأسفل أو على الجانب أو حتى بالأعلى. وتعتبر هذه المرونة المتناهية هي الأولى من نوعها، حيث تتناسب مع الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android والتي قام بتصنيعها مُصنعّين مختلفين من دون أي موضع قياسي واتجاه محدد لمقبس اتصال USB الصغير. كما أن قاعدة الإرساء قابلة للضبط أيضاً لتحمل الهاتف في الوضعين الطولي والعرضي، ما يسمح لك بوضع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android الخاص بك في وسط السماعة.

    اكتشف وشارك الموسيقى والمزيد من الميزات من خلال تطبيق DockStudio

    اكتشف وشارك الموسيقى والمزيد من الميزات من خلال تطبيق DockStudio

    يضم تطبيق Philips DockStudio المجاني مجموعة غير محدودة من الميزات الفريدة لسماعات الإرساء الخاصة بك. حيث يمكنك الاستماع إلى آلاف محطات راديو الإنترنت من جميع أنحاء العالم واستعراض مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومشاركة ما تستمع إليه مع أصدقائك عبر Facebook أو مشاركة مجموعة صور الفنانين عبر Flickr. يأتي التطبيق مع مشغل الموسيقى Songbird لتتمكن من اكتشاف الوسائط وتشغيلها ومزامنتها بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي الخاص بك والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android. في وضع الساعة، يسمح لك التطبيق بتعيين العديد من التنبيهات الموسيقية المخصصة، كما يقدم تقارير محدثة حول حالة الطقس. أضف إلى ذلك أن التطبيق مجاني تماماً ويمكن تنزيله من Google play.

    Songbird لاكتشاف الموسيقى وتشغيلها ومزامنتها بين الكمبيوتر الشخصي وAndroid

    Songbird لاكتشاف الموسيقى وتشغيلها ومزامنتها بين الكمبيوتر الشخصي وAndroid

    يعد Songbird من برامج الكمبيوتر الشخصي وتطبيقات Android البسيطة سهلة الاستخدام. حيث تسمح لك باكتشاف جميع الوسائط وتشغيلها ومزامنتها بسلاسة مع الكمبيوتر الشخصي. كما أن ميزات إدارة الموسيقى السهلة والفعالة تسمح لك باكتشاف فنانين جدد وأنواع موسيقى في البرنامج مباشرةً من خلال متاجر ملفات الموسيقى والوسائط والخدمات ومواقع ويب. شغّل المكتبة والوسائط من الإنترنت وقم بمزامنتها كلها بسلاسة من الكمبيوتر إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android.

    تدفق الموسيقى عبر Bluetooth من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android

    تدفق الموسيقى عبر Bluetooth من جهاز يعمل بنظام التشغيل Android

    استمع إلى أغانيك المفضلة على سماعة توفر لك صوتاً رائعاً. تقوم سماعة الإرساء هذه من Philips بتشغيل الموسيقى من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android عبر تقنية Bluetooth. ما عليك سوى تنزيل تطبيق Philips DockStudio المجاني وسيتم تشغيل Bluetooth تلقائياً ثم يمكنك توصيله عندما يتم إرساء جهازك. وسيكون في مقدورك الاستمتاع بصوت قوي ومتميز، مع راحة منقطعة النظير. لن تجد ما يضاهيها أبداً!

    مزامنة تلقائية للساعة مع الهاتف الذي يعمل بنظام التشغيل Android

    ما عليك سوى توصيل هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل Android، وستقوم سماعة الإرساء بمزامنة وقت الساعة الخاصة بها مع وقت الساعة الخاصة بهاتفك تلقائياً.

    سماعات مصنوعة من النيوديميوم للحصول على صوت نقي ومتوازن

    يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

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