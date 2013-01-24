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Series 2000

جهاز تنقية الهواء من Philips - السلسلة 2000

AC2939/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق
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    Series 2000 جهاز تنقية الهواء من Philips - السلسلة 2000

    AC2939/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق

    يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000 جهاز تنقية الهواء من Philips - السلسلة 2000

    هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق

    يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

    هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق

    يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000 جهاز تنقية الهواء من Philips - السلسلة 2000

    هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق

    يقضي جهاز تنقية الهواء من Philips على الملوّثات ومسببات الحساسية الخفية التي قد تتسلل إلى منزلك، للحرص على أن الهواء الداخلي نظيفًا بلمسة زر وعلى إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات من الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل منقي الهواء

      هواء نظيف وخالٍ من مسببات الحساسية* في غضون دقائق

      أداء فائق. تحكّم بدون مجهود.

      • إزالة 99,97% من مسببات الحساسية*
      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 85 م2
      • عملية تنقية ذكية

      عملية تنقية ذكية

      تستشعر تقنية الاستشعار الذكي التهديدات الثلاثة الأساسية الناجمة عن الهواء الداخلي: الجسيمات والغازات الضارة ومسببات الحساسية الداخلية في الوقت الحقيقي وتزيلها تلقائيًا. يمكنك التبديل بسهولة بين 4 أوضاع؛ التلقائي والنوم والوضع اللطيف والسرعة القصوى.

      جودة هواء مرمّزة بالألوان

      اعرف جودة الهواء في منزلك بسهولة بفضل نظام الترميز بالألوان البسيط المعروض في الجهة العلوية من جهاز تنقية الهواء.

      فلتر من 3 طبقات

      يلتقط الفلتر الأولي الغبار والشعر، ثم يليه فلتر الكربون النشط الذي يزيل الغازات الضارة والروائح الكريهة. أخيرًا، يلتقط فلتر NanoProtect HEPA الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون.

      مؤشر ذكي لحالة الفلتر

      اطّلع على كمية الملوّثات التي تتم تنقيتها ومدة الاستهلاك المتبقية للفلتر، لصيانة بدون مجهود.

      تنقية فورية

      يعزز أداء التنقية العالي الأداء تسليم الهواء النظيف بمعدل (CADR)‏ 330 م3/الساعة. استمتع بهواء نظيف في غرفة بحجم 20 م2 في غضون 9 دقائق فقط* بفضل نظام توزيع الهواء الثلاثي الأبعاد الجديد الذي نقدّمه.

      التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

      تحكّم بجهاز تنقية الهواء وتحقق من جودة الهواء في منزلك في أي وقت ومن أي مكان بفضل تطبيق Clean Home+‎. وهو يتوافق مع ميزة Amazon Alexa، لتتمكّن من التحكّم بجهاز تنقية الهواء باستخدام صوتك فقط!

      إضاءة محيطة تلقائية

      تتكيّف الإضاءة تلقائيًا مع البيئة في غرفتك، لتزويدك بكل الفوائد من دون أي إزعاج.

      تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.

      تصميم مبتكر

      يتماشى التصميم الرفيع والبسيط مع أي تصميم داخلي بسلاسة.

      الوضع اللطيف

      إذا كنت ترغب في بعض الهدوء والوقت المفيد في غرفة النوم، لاسيّما أثناء النهار، يُعتبر الوضع اللطيف خيارك الأفضل. اشعر بنسيم طبيعي ينفح أثناء قراءة كتاب أو النوم إلى جانب طفلك أو حتى التأمل. اعرف أنك تتنشق هواء صحيًا بلمحة سريعة.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        حجم الغرفة
        لغاية 85  م²
        معدل استلام الهواء النظيف (الجسيمات)
        330  م³/س
        إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا
        بحجم صغير يصل إلى 3  نانومتر
        ينقي ويزيل فيروس H1N1
        99,9  %
        ينقّي البكتيريا
        99,9  %
        معدل كفاءة الطاقة
        مرتفع
        فترة استهلاك الفلتر الموصى بها
        36****  أشهر
        قوة الصوت
        30-65  ديسيبل (أ)

      • الميزات

        VitaShield
        نعم
        تقنية Aerasense
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        رقمي
        مستشعر PM2.5
        نعم
        الأوضاع
        التلقائي والسرعة القصوى والنوم واللطيف
        تصميم أيروديناميكي
        مدخل من 270 درجة
        قفل وتنبيه لحماية الهواء الصحي
        نعم
        تحكّم بالإضاءة
        تشغيل/إيقاف تشغيل
        المحرّك
        تيار مستمر

      • التصميم واللون الخارجي

        لون لوحة التحكم
        أسود
        نوع لوحة التحكّم
        اللمس
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        مواد حلقة الزينة
        بلاستيك

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        230  فولت
        التردد
        50  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        الطاقة
        46  واط

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        5.8  كلغ
        الوزن مع التغليف
        7.5  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        274*274*585 مم
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        320*320*630  ملليمترًا

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        883493990130
        صندوق EAN F
        8710103966869

      • استبدال

        الفلتر المضمّن
        FY2180/30

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الاستدامة

        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        2  واط

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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            الآراء

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            • من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار على مواد الفلتر لمعرفة الفعالية عبر تمريرة واحدة بتدفق هواء بنسبة 5,33 سم في الثانية من قِبل مختبر طرف ثالث.
            • 99,97% من غبار الطلع/الغبار الذي تتم تنقيته من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر.
            • من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسبة عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 400 م3/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م3 (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م2 في المساحة الأرضية و2,4 م2 في الارتفاع).
            • تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Healthgroup Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م3 وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ"(H1N1) المنقول في الهواء.
            • يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك، للمساعدة في التهوية وتوفير الهواء النقي (وكالة حماية البيئة الأمريكية).