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Vision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

9006PRC1
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    Vision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    9006PRC1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Vision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    تمنح لمبات مصابيح Vision الأمامية رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع لمبات السيارات القياسية، وتضمن أداء شعاع ضوء ممتازًا بأسعار تنافسية جدًا مع جودة المعدات الأصلية لمزيد من السلامة والراحة. إكتشف كلّ المميزات

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      رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً مع مصباح قياسي

      • نوع المصباح: HB4
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      تعكس لمبات Vision أشعة ضوء أطول من المصابيح القياسية

      تعكس لمبات Vision أشعة ضوء أطول من المصابيح القياسية

      تنتج حلول الإضاءة الخاصة بنا شعاع ضوء قويًا ودقيقًا مع أقصى حد من إخراج الضوء. نحن نقوم بإنتاج أفضل حلول الإضاءة وأكثرها فعالية لأننا نعرف أن مصابيحنا العالية الجودة قد تساهم يومًا في إنقاذ حياة إنسان

      تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

      تبدأ السلامة على الطرقات بالرؤية والظهور

      يُشكّل الضوء أساسيًا للقيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900370973
        EAN1
        8711500246882
        نوع العلبة
        C1

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        حتى 980 ساعة

      • خصائص الضوء

        لومن
        1095  لومن
        حرارة اللون
        لغاية 3200 كيلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        9006PRC1
        رمز الطلب
        24687560

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        16.7  سم
        الطول
        47.8  سم
        العرض
        24.1  سم

      • وصف المنتج

        نوع
        HB4
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • أضواء الضباب الأمامية
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح HB4 Vision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        الرؤية
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        P22d

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        32  غ
        الارتفاع
        7.6  سم
        الطول
        4.55  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        20.4  غ
        العرض
        4.55  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 30%

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