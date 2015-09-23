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  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    Xenon Vision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85126VIS1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يستبدل مصباح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا مع ملاءمة لون المصباح الذي لم يتم تغييره، وذلك بفضل تقنية استبدال المصباح الواحد الجديدة. بالتالي، يعدّ المصباح البديل المثالي، كما أنه اقتصادي!

    إكتشف كلّ المميزات

    Xenon Vision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

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    مراجعة كل مصابيح أمامية

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    مثالي للاستبدال

    • نوع المصباح: D2R
    • 85 فولت، 35 واط
    • عدد اللمبات: 1
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

    إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

    إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

    توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

    استبدال كل مصباح على حدة

    بفضل تقنية استبدال كل مصباح على حدة، تسمح لك مصابيح Xenon Vision بتغيير كل لمبة على حدة وفي الوقت نفسه ملاءمة حرارة لون المصباح الذي لم تغيره. إنه أفضل خيار اقتصادي لاستبدال المصابيح.

    تلائم مصابيح Xenon Vision بشكل مثالي المصباح الذي لم يتم تغييره

    تستبدل مصابيح Xenon Vision من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا وفي الوقت نفسه تلائم لون المصباح الذي لم يتم تغييره. وتسمح تقنية الاستبدال الجديدة لمصباح واحد باستبدال كل مصباح على حدة مع الحفاظ على مطابقة حرارة لون المصباح الذي لم يتم استبداله. وبالتالي تمثّل مصابيح Xenon Vision الحل المثالي لاستبدال مصباح واحد.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      مثالي للاستبدال

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P32d-3
      التعيين
      مصباح D2R Vision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      Xenon Vision
      التقنية
      زينون
      نوع
      D2R

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      2500 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      2900 ±300  لومن
      حرارة اللون
      حتى 4300 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      35  واط
      فولتية
      85  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      85126VIS1
      رمز الطلب
      36493433

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S1
      EAN1
       8727900364934 
      EAN3
       8727900364941 

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      6.8  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      18.09  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      101.5  غ
      الطول
      12.5  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      2

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      14,6  سم
      العرض
      13,1  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.2  كلغ

    Badge-D2C

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