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85126BVUC1
القيادة بأناقة
قامت Philips بتصميم Xenon BlueVision ultra للسائقين الذين يبحثون عن أسلوب أنيق وأقصى حد من السطوع. يمنح هذا المصباح أسلوبًا جميلاً وتأثيرًا مميزًا باللون الأزرق (حرارة لون تصل إلى 6000 كيلفن) مع توفير ضوء قوي جدًا في الوقت نفسه.
نوع المصباح: D2R
حزمة مكونة من: 1
85 فولت، 35 واط
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات
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