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  • اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85122XVS1

    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    يمنح حل إضاءة xenon عالي الطاقة هذا رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50% ويوفّر أقصى حد من السطوع لإمكانية رؤية قصوى بغية تلبية حاجات أكثر السائقين تطلبًا. تعد مصابيح Xenon X-tremeVision من Philips الخيار الأمثل للسائقين.

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    X-tremeVision لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

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    اشعر بالأمان، وقُد بأمان

    رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 50%

    • نوع المصباح: D2S
    • 85 فولت، 35 واط
    • عدد اللمبات: 1
    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

    غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

    إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

    إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

    توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

    رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا

    توفر لك مصابيح VisionPlus قدرة تفاعل أفضل كونك ستتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا. يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من القيادة ويُعدّ الجزء الأول والوحيد في دورة السلامة التي تساعد في الواقع على تجنب وقوع الحوادث. وتعزز Philips الحماية الفعالة للسلامة لتجنب وقوع الحوادث من خلال زيادة الرؤية العامة وإنارة الطرقات. وفي الواقع، تزيد حرارة اللون 4800 كلفن من الراحة البصرية.

    تعد مصابيح Xenon X-treme vision حل الأداء الأمثل

    تم تصميم مصابيح Xenon X-treme vision بتقنية Xenon من Philips لأعلى مستوى أداء. وتساعدك مصابيح Xenon X-treme vision التي توفر شعاعًا أطول على رؤية العوائق مسبقًا وتحسين منظور الجانبين. وتلبي مصابيح Xenon X-treme vision حاجات أكثر السائقين تطلبًا وتحافظ في الوقت نفسه على الجودة العالية للمعدات الأصلية والأداء المتفوق من خلال إنتاج المزيد من الضوء.

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      ضوء أكثر حتى 50%

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P32d-2
      التعيين
      مصباح D2S X-tremeVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      X-tremeVision
      التقنية
      زينون
      نوع
      D2S

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      2500 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      3200 ±450  لومن
      حرارة اللون
      5000  كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      35  واط
      فولتية
      85  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      85122XVS1
      رمز الطلب
      36462033

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S1
      EAN1
       8727900364620 
      EAN3
       8727900364637 

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      6.8  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      20.65  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      100.5  غ
      الطول
      12.5  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      2

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      14,6  سم
      العرض
      13,1  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0.2  كلغ

    Badge-D2C

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