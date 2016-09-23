85122WHV2S1
ضوء أبيض ساطع ونقي يهزم الظلمة
تقوم مصابيح Xenon WhiteVision من الجيل الثاني من Philips بإنشاء مظهر أبيض قوي لسيارتك وإنتاج ضوء أبيض ساطع وموحد أكثر على الطرقات. إنه الخيار المثالي لمصابيح xenon الأمامية لملاءمة شكل مصابيح LED.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تُعد المصابيح الأمامية Xenon White Vision من الجيل الثاني من Philips الخيار المثالي للسائقين الراغبين بمظهر أبيض حاد لمصابيحهم الأمامية، شبيه بمظهر ضوء مصابيح LED. ومع توفير حرارة لون معادلة لمصابيح LED، تُعتبر مصابيح Xenon White Vision من الجيل الثاني الترقية الأمثل لمصابيحك الأمامية xenon.
مع حرارة لون تصل إلى 5000 كلفن، تضيء مصابيح Xenon WhiteVision من Philips الطريق أمامك بواسطة شعاع أبيض حاد ونقي ينير مسارك وسط الظلمة. وبدلاً من إجهاد نفسك لرؤية الطريق أمامك، ستستمتع بقيادة شيقة وآمنة أكثر. مع أضواء السيارات من Philips، لن تحد القيادة ليلاً من تحركاتك بعد الآن.
من المهم جدًا أن تتمكن من رؤية العلامات والإشارات على الطريق وتحديدها بسرعة عند القيادة ليلاً. ومع مصابيح Xenon WhiteVision تحصل على ضوء أبيض قوي وموحّد، إذ توفر المصابيح الأمامية بحرارة لون عالية تباينًا أعلى وانعكاسات أفضل للأجسام والإشارات. وستستمتع بتجربة قيادة مريحة وآمنة أكثر. في الواقع، يعود السبب في الكثير من حوادث السير على الطرقات إلى سائقين منهكين فقدوا تركيزهم. يساعدك هذا الضوء الأكثر بياضًا على الحفاظ على تركيزك وتيقّظك عند القيادة ليلاً.
يوفر لك المصباح الأمامي الأبيض القوي هذا مزيدًا من الضوء. تشتمل مصابيح WhiteVision من الجيل الثاني من Philips على ضوء عالي الأداء يوفر رؤية محسّنة بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بالحد الأدنى للمعيار القانوني. ويعزز الضوء المحسّن رؤيتك ويمنحك تحكمًا أفضل بسيارتك.
على الرغم من أن الأضواء الأكثر سطوعًا تساعدك في الرؤية بشكل أفضل، فهي تجعل الطريق أقل أمانًا في حال أبهرت السائقين أمامك. توفر مصابيح Xenon WhiteVision من الجيل الثاني المعتمدة من ECE ضوءًا أبيض قويًا يُسمح باستخدامه على الطريق، مع لون مصباح أمامي يتناسب مع أضواء LED. يوفر الضوء الناتج إمكانية رؤية ممتازة لقيادة أكثر أمانًا بدون إزعاج السائقين الآخرين.
تشتهر Philips بتصنيع إضاءة سيارات متطورة تقنيًا، وتقدم ابتكارات أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في المركبات الحديثة. يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips، ما يجعلها الخيار المفضل لأهم شركات تصنيع السيارات.
يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانطفاء. تستطيع المصابيح المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips تحمّل صدمات حرارية شديدة، ما يسمح باحتباس الضغط المتزايد داخل المصباح الذي يصبح عندها قادرًا على إنتاج ضوء أقوى لتحسين الرؤية خلال القيادة. ومع تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة التي تحمي المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كن على ثقة أن هذه المصابيح سوف تدوم طويلاً.
لمعرفة مصابيح السيارات Xenon WhiteVision من الجيل الثاني التي تلائم سيارتك، يُرجى التوجه إلى الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive
مواصفات التسويق
وصف المنتج
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