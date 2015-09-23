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سلامتك تهمّنا - مضمونة
يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر مصابيح LongerLife Xenon من Philips مستويات عالية من الجودة والسلامة. ومن تاريخ شرائها، ستحصل تلقائيًا على ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.
إنّ فترة استهلاك مصابيح Xenon LongerLife أطول من أي مصابيح Xenon من Philips أخرى. ولراحة بال كاملة، يمكنك الحصول على ضمان إضافي لمدة 3 سنوات مجانًا. ببساطة سجّل عملية الشراء على الموقع https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty واتبع 3 خطوات بسيطة: 1. أولاً، تأكّد من أنك قد اشتريت منتجًا أصليًا من Philips عبر استخدام شهادة ملصق الأصالة الموجود على تغليف المنتج. 2. بعد التحقق من أصالة المنتج، أكمل إدخال معلوماتك عبر الإنترنت وقدّم إثبات شراء. 3. أخيرًا، اطبع شهادة الضمان لمدة 7 سنوات واحتفظ بها.
يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.
راجع البائع بالتجزئة أو تواصل مع مركز رعاية المستهلك من Philips على الرقم 00800-7445 4775. وإذا كانت مطالبتك تتوافق مع الشروط والأحكام، فسيتم تزويدك بمصباح جديد موازٍ تقنيًا لمصباح Xenon LongerLife. أما إذا تواصلت مع خدمة رعاية المستهلك من Philips لاستلام القطعة البديلة، فأرسل لمبة Philips المعيبة في حزمة وقائية. ولا تنسَ أن تضمّن إيصالك وتدفع تكلفة التخليص البريدي الصحيح الخاص بعنوان الاتصال في بلدك.
تستبدل مصابيح Xenon LongerLife من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا. وننصحك بشدة باستبدال مصابيحك بالأزواج لضمان رؤية أفضل وموحدة أكثر من أجل ضمان أقصى قدر من السلامة. مع المصابيح الاقتصادية التي تدوم طويلاً، ستصبح القيادة ليلاً متعةً رائعة.
توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية.
قم بتسجيل مصباحك خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء. يبقى الضمان صالحًا لغاية 7 سنوات أو 150000 كم كحد أقصى، أيهما يأتي أولاً. ويكون الضمان صالحًا للاستخدامات غير التجارية فقط. وينطبق هذا الضمان على مصابيح LongerLife Xenon من Philips الأصلية فقط. ولا تكون Philips مسؤولة عن التثبيت أو التخليص البريدي، حتى وإن حصل العطل خلال فترة الضمان. وللمطالبة بضمانك، احتفظ بشهادة الضمان وإثبات الشراء طوال مدة الضمان. تنطبق أيضًا شروط الضمان العامة من Philips: www.philips.com/warranty
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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