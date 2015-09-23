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    Xenon LongerLife ضمان Xenon

    85122SYS1

    سلامتك تهمّنا - مضمونة

    يأتي مصباح Xenon LongerLife من Philips مزوّدًا تلقائيًا بضمان لمدة 4 سنوات. قم بتسجيل عملية الشراء عبر الإنترنت وستتمكّن من تمديد هذا الضمان لـ 3 سنوات إضافية مجانًا. سيشعرك هذا بالأمان طوال السنوات الـ 7 التالية.

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    Xenon LongerLife ضمان Xenon

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    سلامتك تهمّنا - مضمونة

    قم بتمديد ضمانتك الممتدة أصلاً لمدة 4 سنوات إلى 7 سنوات في 3 خطوات بسيطة

    • نوع المصباح: D2S
    • 85 فولت، 35 واط
    • عدد اللمبات: 1
    تأتي مصابيح Xenon LongerLife مع ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

    تأتي مصابيح Xenon LongerLife مع ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

    توفر مصابيح LongerLife Xenon من Philips مستويات عالية من الجودة والسلامة. ومن تاريخ شرائها، ستحصل تلقائيًا على ضمان لمدة 4 سنوات مجانًا.

    ببساطة، سجّل عملية الشراء عبر الإنترنت لتمديد ضمانك

    ببساطة، سجّل عملية الشراء عبر الإنترنت لتمديد ضمانك

    إنّ فترة استهلاك مصابيح Xenon LongerLife أطول من أي مصابيح Xenon من Philips أخرى. ولراحة بال كاملة، يمكنك الحصول على ضمان إضافي لمدة 3 سنوات مجانًا. ببساطة سجّل عملية الشراء على الموقع https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty واتبع 3 خطوات بسيطة: 1. أولاً، تأكّد من أنك قد اشتريت منتجًا أصليًا من Philips عبر استخدام شهادة ملصق الأصالة الموجود على تغليف المنتج. 2. بعد التحقق من أصالة المنتج، أكمل إدخال معلوماتك عبر الإنترنت وقدّم إثبات شراء. 3. أخيرًا، اطبع شهادة الضمان لمدة 7 سنوات واحتفظ بها.

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى.

    كيفية المطالبة بضمانك

    كيفية المطالبة بضمانك

    راجع البائع بالتجزئة أو تواصل مع مركز رعاية المستهلك من Philips على الرقم ‎00800-7445 4775. وإذا كانت مطالبتك تتوافق مع الشروط والأحكام، فسيتم تزويدك بمصباح جديد موازٍ تقنيًا لمصباح Xenon LongerLife. أما إذا تواصلت مع خدمة رعاية المستهلك من Philips لاستلام القطعة البديلة، فأرسل لمبة Philips المعيبة في حزمة وقائية. ولا تنسَ أن تضمّن إيصالك وتدفع تكلفة التخليص البريدي الصحيح الخاص بعنوان الاتصال في بلدك.

    لمبة Xenon المثالية لسيارتك والتي تدوم طويلاً

    لمبة Xenon المثالية لسيارتك والتي تدوم طويلاً

    تستبدل مصابيح Xenon LongerLife من Philips مصباحًا محروقًا واحدًا. وننصحك بشدة باستبدال مصابيحك بالأزواج لضمان رؤية أفضل وموحدة أكثر من أجل ضمان أقصى قدر من السلامة. مع المصابيح الاقتصادية التي تدوم طويلاً، ستصبح القيادة ليلاً متعةً رائعة.

    إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

    إن شركة Philips هي من اخترعت تقنية Xenon HID

    توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. في الواقع، يمكن مقارنة الضوء الأبيض القوي الذي توفره مصابيح Xenon HID بضوء النهار. وقد أظهرت الدراسات أن مصابيح السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق وإشارات السير بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية.

    شروط الضمان وأحكامه

    شروط الضمان وأحكامه

    قم بتسجيل مصباحك خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء. يبقى الضمان صالحًا لغاية 7 سنوات أو 150000 كم كحد أقصى، أيهما يأتي أولاً. ويكون الضمان صالحًا للاستخدامات غير التجارية فقط. وينطبق هذا الضمان على مصابيح LongerLife Xenon من Philips الأصلية فقط. ولا تكون Philips مسؤولة عن التثبيت أو التخليص البريدي، حتى وإن حصل العطل خلال فترة الضمان. وللمطالبة بضمانك، احتفظ بشهادة الضمان وإثبات الشراء طوال مدة الضمان. تنطبق أيضًا شروط الضمان العامة من Philips:‏ www.philips.com/warranty

    تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

    لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز: إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      يدوم لفترة أطول
      أبرز ما في المنتج
      ضمان لمدة 4 سنوات + 3 سنوات إضافية

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      P32d-2
      التعيين
      مصباح D2S LongerLife
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      Xenon LongerLife
      التقنية
      زينون
      نوع
      D2S

    • خصائص الضوء

      لومن
      3350 ±300  لومن
      حرارة اللون
      حتى 4300 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      35  واط
      فولتية
      85  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      85122SYS1
      رمز الطلب
      37254033

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      S1
      EAN1
      8727900372540
      EAN3
      8727900372557

    • معلومات حول المنتج المغلف

      العرض
      6.8  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الصافي لكل قطعة
      73.2  غ
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      153.5  غ
      الطول
      12.5  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      2

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      14,6  سم
      العرض
      13,1  سم
      الارتفاع
      14  سم
      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      0,307  كلغ

    Badge-D2C

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