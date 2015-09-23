شروط الضمان وأحكامه

قم بتسجيل مصباحك خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء. يبقى الضمان صالحًا لغاية 7 سنوات أو 150000 كم كحد أقصى، أيهما يأتي أولاً. ويكون الضمان صالحًا للاستخدامات غير التجارية فقط. وينطبق هذا الضمان على مصابيح LongerLife Xenon من Philips الأصلية فقط. ولا تكون Philips مسؤولة عن التثبيت أو التخليص البريدي، حتى وإن حصل العطل خلال فترة الضمان. وللمطالبة بضمانك، احتفظ بشهادة الضمان وإثبات الشراء طوال مدة الضمان. تنطبق أيضًا شروط الضمان العامة من Philips:‏ www.philips.com/warranty