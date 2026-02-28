مساعد Google Assistant

يتيح لك تلفزيون Android من Philips مع مساعد Google Assistant التحكّم بالتلفزيون والمزيد غير ذلك بواسطة صوتك. هل تريد العثور على المحتويات والتطبيقات أو تشغيل الألعاب أو الحصول على الأجوبة على شاشتك؟ ما عليك سوى طلب ذلك. يمكنك حتى التحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant.