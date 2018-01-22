العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك الطاقة
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
- دليل البدء السريع
- بطاريتان AAA
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، Smart LED TV
تتميّز السلسلة 6000 من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فيأتي المنتج مركّبًا على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.
اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.
مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
ميزات Smart TV
تطبيقات التلفزيون الذكية
تطبيقات الوسائط المتعددة
الراحة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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