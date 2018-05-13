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    Momentum دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

    436M6VBPAB/01

    عِش اللحظة

    اختبر مستوىً جديدًا من الترفيه الغامر بفضل شاشة Momentum بدقة 4K مع ميزة HDR وإضاءة Ambiglow. تأتي الشاشة الموسّعة مزوّدة بدقة 4K UHD ومع DisplayHDR 1000 لتوفير جودة صور واضحة جدًا وتنبض بالحياة، فتسمح لك بأن تعيش اللحظة.

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    Momentum دقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

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    مراجعة كل الترفيه والألعاب

    عِش اللحظة

    • Momentum
    • 43 (42,51 بوصة / 108 سم قطري)
    • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
    دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

    دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

    تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

    تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

    تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

    وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

    DisplayHDR 1000 لتفاصيل زاهية بالفعل وواقعية

    DisplayHDR 1000 لتفاصيل زاهية بالفعل وواقعية

    تقدّم DisplayHDR 1000 المعتمدة من VESA تجربة مرئية مختلفة بالكامل مقارنة بالشاشات الأخرى المتوافقة مع HDR. استمتع بتدرجات أغنى من اللون الأسود وتدرجات ساطعة من اللون الأبيض مع ألوان رائعة، لإبراز تفاصيل لم تختبرها من قبل. يمكن للاعبين العثور على الأعداء المختبئين في الزوايا المظلمة والظلال بسهولة تامة، كما يمكن لمشاهدي الأفلام الاستمتاع بعرض غامر أكثر وشبيه بالواقع. تأتي شاشة Momentum هذه من Philips مزوّدة بأوضاع HDR متعددة، وقد تم تحسين كل منها بحسب سيناريوهات الاستخدام الخاصة بك: HDR للألعاب وHDR للأفلام وHDR للصور.

    تقنية Quantum Dot لألوان خيالية يصعب تصديقها

    تقنية Quantum Dot لألوان خيالية يصعب تصديقها

    إن Quantum Dot عبارة عن تقنية بلورات نانوية شبه موصلة مبتكرة تبعث الضوء بدقة لإنتاج ألوان الأزرق والأخضر والأحمر زاهية أكثر. تُنتج شاشات LCD مع ألوان بتقنية Quantum Dot مجموعة أكثر ديناميكية من الألوان وتعرض لوحة الألوان الطبيعية الحقيقية في الصورة. النتيجة؟ ألوان زاهية وديناميكية يصعب تصديقها.

    تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

    تعزز تقنية Ambiglow مستوى الترفيه بواسطة هالة من الضوء

    تضفي Ambiglow بعدًا جديدًا على تجربة المشاهدة. فتعمد تقنية Ambiglow المبتكرة إلى تكبير الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء ضخمة. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الخيارات السهلة الاستخدام بتعديل المحيط بحسب ذوقك. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.

    صوت محسّن مع DTS Sound™‎

    صوت محسّن مع DTS Sound™‎

    DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.

    يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

    يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

    تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

    كل توصيلاتك عبر كبل USB-C واحد

    يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا بموصل رفيع وذي وجهَين، ويوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. ومع USB 3.1، ستستمتع أيضًا بنقل سريع للبيانات، لغاية 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. كل توصيلاتك بكبل واحد.

    موزّع USB 3.0 لإمكانية الوصول بسهولة والشحن بسرعة تامة

    يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يحدّد USB 3.0 أحدث معيار عالمي يفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، مما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. لم تعد بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة ليتم شحن الأجهزة. تمكّنك ميزة FastCharge الجديدة من الاستفادة من الشحن السريع لتشحن جهازك وتذهب بسرعة. يتوافق USB 3.0 أيضًا مع إصدارات أقدم من أجهزة USB 2.0.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      42,51 بوصة / 108 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      MVA
      نوع الإضاءة الخلفية
      طبقة B-LED+QD
      دقة البكسل
      0,245 x‏ 0,245 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      720 شمعة/متر مربع (نموذجي)، 1000 شمعة/متر مربع (الذروة)  نت
      ألوان الشاشة
      1,07 مليارات لون (10 بت*)
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      NTSC ‏119‏%*، sRGB ‏145‏%*
      سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
      تغطية BT. 709‏: 100%*؛ تغطية DCI-P3‏: 97,6%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      4000:1
      SmartContrast
      50000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      منطقة مشاهدة فعالة
      941,18 (أفقي) x‏ 529,42 (عمودي)
      تردد المسح
      23 - 80 هرتز (عمودي) / 30 - 160 كيلوهرتز (أفقي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      103,64 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 2%
      تأخير منخفض في الإدخال
      أفضل وقت < 4 ميللي ثانية
      المزامنة المتكيّفة (معدل التحديث المتغير - VRR)
      نعم
      HDR
      معتمدة من DisplayHDR 1000 وUHDA

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • HDMI 2.0 (عدد 2)
      • DisplayPort 1.4 (عدد 1)
      • DisplayPort 1.4 صغير (عدد 1)
      • USB-C (وضع DP Alt)
      USB
      USB 3.0 عدد 2 (2 مع ميزة الشحن السريع)*
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
      • خرج سماعة الرأس

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      7 واط (عدد 2) مع DTS sound
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • القائمة/موافق
      • إدخال/أعلى
      • وضع الألعاب SmartImage/عودة
      • مستوى الصوت/خفض
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
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      • البرتغالية
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      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • Ambiglow
      • تأخير منخفض في الإدخال
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(200x200 مم)
      برنامج التحكّم
      SmartControl
      نوع جهاز التحكم عن بعد
      جهاز التحكم عن بُعد RC6 من Philips
      MultiView
      • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
      • جهاز عدد 2

    • الحامل

      الإمالة
      -5‏/10  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • داخليًا
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,5 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      62,69 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 7.0)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • الأبعاد

      المنتج مع الحامل (مم)
      976 x‏ 661‏ x‏ 264  ملليمترًا
      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      1090 x‏ 764‏ x‏ 338  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      976 x‏ 574‏ x‏ 63  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      20,72  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      14,71  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      13,96  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • WEEE
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • خالٍ من مادة الزئبق
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • RCM
      • BSMI
      • CB
      • CECP
      • cETLus
      • معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) في الصين
      • EAC
      • E-standby
      • ICES-003
      • J-MOSS
      • KC
      • KCC
      • KUCAS
      • الكويت
      • PSB
      • PSE
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • الأوكرانية
      • VCCI

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      لامع / غير مالس

    • ما محتويات الصندوق؟

      الكبلات
      كبل USB-C، كبل من USB-A إلى USB-C، كبل HDMI، كبل DP، كبل طاقة
      شاشة مع حامل
      نعم
      دليل المستخدم
      نعم
      الملحق
      جهاز تحكم عن بعد

    Badge-D2C

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    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • أفضل وقت للتأخير المنخفض في الإدخال < 4 ميللي ثانية، ينطبق ذلك في بعض الحالات ويمكنك قياسه.
    • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
    • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
    • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
    • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
    • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
    • تمت إعادة إنتاج ألوان 8 بت مع التحكم بمعدل الإطار (FRC) للحصول على 10 بت
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