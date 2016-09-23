تباين أعلى لرؤية محسّنة وقيادة أكثر أمانًا

من المهم جدًا أن تتمكن من رؤية العلامات والإشارات على الطريق وتحديدها بسرعة عند القيادة ليلاً. ومع مصابيح Xenon WhiteVision تحصل على ضوء أبيض قوي وموحّد، إذ توفر المصابيح الأمامية بحرارة لون عالية تباينًا أعلى وانعكاسات أفضل للأجسام والإشارات. وستستمتع بتجربة قيادة مريحة وآمنة أكثر. في الواقع، يعود السبب في الكثير من حوادث السير على الطرقات إلى سائقين منهكين فقدوا تركيزهم. يساعدك هذا الضوء الأكثر بياضًا على الحفاظ على تركيزك وتيقّظك عند القيادة ليلاً.