12972XV+B1
انتقل بالأداء إلى مستويات جديدة
تعتبر لمبات السيارات X-tremeVision من Philips من اللمبات الأكثر سطوعًا التي يمكنك شراؤها؛ فهي تتفوّق على معظم مصابيح السيارات الأخرى مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 130%، وطول فائق لشعاع الضوء فتتمكّن من الرؤية لمسافة أبعد، والتفاعل بشكل أسرع، والقيادة بمستوى أمان أكبر.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشكل أي فشل محتمل لقطعة بديلة خطرًا عليك وعلى سيارتك، وينطبق ذلك بالتحديد على المصابيح الأمامية. إذ يقلّص كل مصباح أمامي مكسور قابلية الرؤية والسلامة لك وللسيارات القادمة باتجاهك. لذلك، تم تخصيص مصابيح X-tremeVision من Philips لفترة استهلاك طويلة وموثوقة. بالتالي، يمكنك أن ترى وتظهر لفترات أطول من أي مصباح عالي الأداء آخر.
تم تصنيع مصابيح X-tremeVision من Philips لأداء متميز، فهي تنتج ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 130% من دون المساومة على فترة الاستهلاك. ومع ما يصل إلى 450 ساعة عمل*، تعتبر فترة استهلاك مصابيح X-tremeVision من Philipsأعلى بكثير من أي منتجات منافسة في فئة الأضواء الأقوى (*تم اختبار H4 وH7 على فولطية قياسية من 13.2 فولت)
تثبّت المصابيح الأمامية X-tremeVision من Philips صدارتها في عالم إضاءة السيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسّنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، والطلاء العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وتم تصميمها للحصول على أعلى مستوى من الأداء ومن دون المساومة على الرؤية الواضحة.
تعتبر مصابيح X-tremeVision من Philips أكثر طريقة آمنة وسهلةً وفعالة لترقية مصابيح سيارتك الأمامية ضمن المعايير القانونية. وهي معتمدة من أنظمة ECE بالكامل.
يعتبر الضوء الأبيض الساطع (بحرارة لون تصل إلى 3500 كلفن) ضوءًا أكثر بياضًا بكثير من المصابيح الأمامية القياسية. توفّر تقنية الطلاء المتدرّج الحاصلة على براءة اختراع من Pilips ضوءًا أكثر قوة. بالتالي، ستتمكن من الاستمتاع بأداء الإضاءة الأكثر سطوعًا وتجربة قيادة مريحة جدًا
مع مزيج من ضوء إضافي وحرارة لون أكبر، تكسب مصابيح X-tremeVision من Philips الرهان كواحدة من أفضل الأشعة أداءً في قسم مصابيح الهالوجين.
تسمح حرارة اللون الإضافية في المصابيح الأمامية X-tremeVision من Philips (المتوفرة في H1 وH4 وH7) لعينيك بالتركيز بشكل أفضل وتحديد التباينات على مسافات بعيدة. ويساهم هذا الأمر في جعل القيادة بالظلام تجربة مريحة أكثر وآمنة.
تعتبر الإضاءة المثالية مهمة جدًا تحديدًا عندما يتعلق الأمر بالمسافات، أي عادة ما بين 75-100 متر أمام سيارتك. تعزز مصابيح X-tremeVision من Philips رؤيتك مع مزيد من السطوع بنسبة تصل إلى 130%. يساعد هذا الأمر على تمييز العوائق وأي مخاطر محتملة
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وصف المنتج
فترة الاستهلاك
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