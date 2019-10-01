يعني الأداء مزيدًا من الضوء وفترة استهلاك أطول

تم تصنيع مصابيح X-tremeVision من Philips لأداء متميز، فهي تنتج ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 130% من دون المساومة على فترة الاستهلاك. ومع ما يصل إلى 450 ساعة عمل*، تعتبر فترة استهلاك مصابيح X-tremeVision من Philipsأعلى بكثير من أي منتجات منافسة في فئة الأضواء الأقوى (*تم اختبار H4 وH7 على فولطية قياسية من 13.2 فولت)