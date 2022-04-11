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    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا مع USB-C

    346B1C/89

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

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    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين.

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    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا مع USB-C

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    • B Line
    • 34 بوصة (86,36 سم)
    • 3440‏ × 1440 (WQHD)
    صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

    صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

    توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x ‏1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

    تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

    تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

    وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

    يسهّل مفتاح KVM المضمّن التبديل بين المصادر

    يسهّل مفتاح KVM المضمّن التبديل بين المصادر

    بفضل مفتاح KVM‏ MultiClient المضمّن، يمكنك التحكّم بجهازَي كمبيوتر شخصي منفصلَين بواسطة جهاز واحد للشاشة ولوحة المفاتيح والماوس. يتيح لك الزر الملائم التبديل بسرعة بين المصادر. استفد من هذا المفتاح في الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر الشخصي أو مشاركة شاشة كبيرة واحدة لإظهار جهازَي كمبيوتر شخصي مختلفَين.

    قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

    قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

    تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

    ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

    راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

    راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

    تتوافق شاشة Philips مع معيار راحة العين TUV Rheinland لتفادي إجهاد العينَين بسبب استخدام الكمبيوتر لمدة طويلة. بفضل شهادة TUV لراحة العين، تضمن شاشات Philips تزويدك بصور خالية من الوميض ووضع اللون الأزرق المنخفض، وانعكاسات غير مزعجة، وزاوية مشاهدة عريضة، تقليل انخفاض جودة الصور من زوايا مشاهدة متعددة، بالإضافة إلى تصاميم الحامل المريحة لتجربة مشاهدة مثالية. حافظ على سلامة عينَيك وعزز إنتاجيتك في العمل.

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

    يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

    إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

    LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

    LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

    يستخدم LightSensor مستشعرًا ذكيًا لضبط سطوع الصورة بحسب ظروف الإضاءة في الغرفة، لتزويدك بصورة مثالية مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة.

    توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

    توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

    تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

    ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

    ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

    تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      34 بوصة / 86,36 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      21:9
      نوع لوحة LCD
      VA LCD
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,23175 x ‏0,23175 مم
      السطوع
      300  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      NTSC ‏100‏%*، sRGB ‏ 119‏%*، Adobe RGB ‏90‏%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      3000:1
      SmartContrast
      80000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      الدقة القصوى
      3440 x‏ 1440 على 100 هرتز*
      منطقة مشاهدة فعالة
      797,2 (أفقي) x 333,7 (عمودي) - درجة تقوّس تبلغ ‎1500 R*
      تردد المسح
      30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 100 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      Delta E
      < 2 ‏(sRGB)
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      110 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 2H، غشاوة 25%
      SmartUniformity
      93 ~ 105%
      EasyRead
      نعم
      المزامنة المتكيّفة (معدل التحديث المتغير - VRR)
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      DisplayPort 1.2‎ (عدد واحد)، HDMI 2.0 (عدد 1)، USB-C 3.2 Gen 1 (عدد واحد) ‏(للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 90 واط)
      إدخال المزامنة
      فصل المزامنة
      الصوت (إدخال/إخراج)
      خرج سماعة الرأس
      RJ45
      Ethernet LAN لغاية 1 غيغابت*، Wake On Lan
      USB:
      USB-C (عدد 1)، USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
      HDCP
      HDCP 1.4‏ (DP /‏ USB-C)، HDCP 2.2‏ (HDMI)‎

    • USB

      تسليم الطاقة
      USB PD الإصدار 3.0
      سرعة قصوى
      نقل البيانات ومقاطع الفيديو
      DP
      وضع Display Port Alt مضمّن
      توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
      لغاية 90 واط (5 فولت/3 أمبير؛ 7 فولت/3 أمبير؛ 9 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 15 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/4,5 أمبير)
      USB-C
      قابس توصيل ذو وجهَين

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      5 واط (عدد 2)
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • الإدخال
      • المستخدم
      • القائمة
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • البرتغالية
      • البولندية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      برنامج التحكّم
      SmartControl
      MultiView
      • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
      • جهاز عدد 2

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      180  ملليمترًا
      دوّار
      -180/180  درجة
      الإمالة
      -5‏/30  درجة

    • الطاقة

      الوضع الاقتصادي
      34 واط (نموذجي)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • مضمّن
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
      وضع التشغيل
      28,36 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
      وضع الاستعداد
      0,3 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      904 ‏x‏ 525‏ x‏ 282  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      807 x‏ 367‏ x‏ 110  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      807 ‏x‏ 601‏ x‏ 250  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      15,32  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      11,49  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      7,79  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
      70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • مع شهادة TCO
      • RoHS
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • خالٍ من مادة الزئبق
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • cETLus
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • ICES-003
      • علامة CE
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • الأوكرانية
      • شهادة TUV لراحة العين

    • الحاوية

      إنهاء
      الملمس
      القائمة
      أسود
      الحافة الأمامية
      أسود
      الغطاء الخلفي
      أسود

    Badge-D2C

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    • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
    • تعمل الدقة القصوى مع إدخال USB-C أو DP أو HDMI.
    • إن الإعداد الافتراضي لموزّع USB لإدخال USB C لهذه الشاشة هو "USB 3.2". أما الدقة المدعومة من USB 3.2 فهي 3440 x‏ 1440 على 60 هرتز. عندما يبدّل المستخدم إلى USB 2.0، تكون الدقة المدعومة 3440 x‏ 1440 على 100 هرتز.
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
    • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
    • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
    • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
    • قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
    • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
    • إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
    • يتعذّر دعم USB-C وHDMI لوضع وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP) في الوقت نفسه
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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