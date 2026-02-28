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4K Ultra HD، شاشة LCD

278E1A/00

شاشة مذهلة بكل بساطة

تتميّز شاشة E Line حجم 27 بوصة بمرئيات مذهلة وتصميم أنيق لإضافة لمسة عصرية إلى مساحة عملك. تقدّم دقة 4K UHD العالية الوضوح مع العرض بزاوية عريضة النقاوة المثالية نفسها ومرئيات شبيهة بالواقع من أي زاوية مشاهدة أمامية.

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شاشة مذهلة بكل بساطة

  • E Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

استهلاك منخفض للطاقة للتوفير في فواتير الكهرباء

توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.

مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. NTSC، ‏DCI-P3، ‏Adobe RGB Area بناء على CIE1976

  5. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  6. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.