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12972WHVB1
ضوء أبيض إلى أقصى حد
يوفر المصباح الأمامي هالوجين WhiteVision الجديد من Philips ضوءًا أبيض قويًا مع حرارة لون تصل إلى 4100 كيلفن، وضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 20% لأسلوب أمثل، وضوءًا أفضل بنسبة 40%* على الطريق لرؤية محسّنة وأقصى حد من الأمان.
نوع المصباح: H7
حزمة مكونة من: 1
12 فولت، 55 واط
الطريقة
حصل مصباح WhiteVision على تصديق ECE ويعتبر أول ضوء أبيض قوي يسمح باستخدامه على الطريق. وهو يوفر لك الرؤية المثلى من دون المساومة على السلامة من خلال التسبب بتوهّج السيارات أمامك.
تتفوّق المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips على أي لمبة زرقاء للسيارة في السوق، وهي الخيار الصحيح للسائقين الذين يرغبون في القيادة بأناقة من دون المساومة على السلامة. فمع حرارة لون عالية وغطاء أبيض أنيق، تعتبر WhiteVision الترقية الأمثل للمصابيح الأمامية. هذا وتعتبر تقنية الطلاء الحائزة براءة اختراع من الجيل الثالث من Philips تحفة ثورية تجعل من WhiteVision المصباح الأمامي الأول بضوء أبيض فعلي.
تم تصميم المصابيح الأمامية WhiteVision من Philips (المتوفرة في H1 وH3 وH4 وH7 وHB3) لتدوم طويلاً. فهي توفر لك فترة استهلاك طويلة وموثوقة من 450 ساعة*. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما توفّره الجهات المنافسة. ويؤدي هذا إلى استبدال المصابيح بنسبة أقل وإلى قيمة أفضل مقابل المال. (*تم اختبار مصباحي H4 وH7 على فولطية قياسية من 13,2 فولت)
المراجعات
مقارنة بمصابيح الهالوجين القياسية
يختلف التطبيق بحسب نوع اللمبة