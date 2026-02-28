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VisionPlusأمان وراحة أكبر

12972VPS2

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

تمنح لمبات المصابيح الأمامية VisionPlus من Philips رؤية أفضل بنسبة 60%، مما يسمح للسائقين بالرؤية لمسافة أبعد وبالتالي التمتع بمزيد من السلامة والراحة.

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رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%: التجاوب السريع ينقذ حياة الناس

اشعر بالأمان، وقُد بأمان

  • نوع المصباح: H7

  • 12 فولت، 55 واط

  • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 60%

  • عدد اللمبات: 2

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

المواصفات التقنية

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