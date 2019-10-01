12972RVS2
قد يكون أقوى مصباح هالوجين قانوني تم تصميمه على الإطلاق
تشكّل مصابيح السيارات RacingVision من Philips الخيار المثالي لعشّاق القيادة. بفضل الأداء المذهل مع نسبة سطوع إضافية تصل إلى 150%، ستتمكّن من التفاعل بشكل أسرع للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا وتشويقًا.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عند القيادة ليلاً، أنت بحاجة إلى أفضل رؤية ممكنة، فكلّما كنت قادرًا على الرؤية لمسافة أبعد بوضوح، تمكّنت من التفاعل بشكل أسرع مع أي عائق يظهر على الطريق. تعزز المصابيح الأمامية RacingVision من Philips رؤيتك مع سطوع إضافي بنسبة تصل إلى 150%. ستتعرّف على العوائق الموجودة على طريقك بوقت مبكر أكثر مقارنة بمصابيح الهالوجين الأقل قوة الأخرى، لتتمكّن من الاستمتاع برحلة أكثر أمانًا ومتعة.
مع مصابيح أفضل وأكثر سطوعًا، ستتمكن من تقديم أداء أفضل على الطريق. تحدد المصابيح الأمامية RacingVision من Philips معيارًا جديدًا في الإضاءة المخصصة للسيارات، بفضل هندسة فتيلها العالية الدقة والمحسنة، وتعبئة الغاز العالي الضغط لغاية 13 بار، وطلاء الكروم العالي الدقة وزجاج الكوارتز العالي الجودة المقاوم للأشعة فوق البنفسجية. تمت هندسة المصابيح لتقديم الأداء والرؤية، لتتيح الحصول على تجربة قيادة أكثر راحةً وتحكمًا ومتعةً.
يتوقّع السائقون الرياضيون أداءً إضافيًا من سياراتهم. توفر مصابيح RacingVision من Philips سطوعًا إضافيًا بنسبة تصل إلى 150%على الطريق، وهي معتمدة لتزويدك بتجربة ممتعة على الطرق المعبّدة والوعرة على حد سواء.
أنت تعتمد على أداء مصابيحك الأمامية خلال القيادة بسرعات عالية على طرق جبلية غير مضاءة بشكل مناسب. وعند مواجهة خطر غير متوقع، يكون لوقت التفاعل الأهمية الكبرى. إذ يمكن لبضعة أجزاء من الثانية أن تشكّل فارقًا أساسيًا في سلامتك. يتميّز شعاع ضوء المصابيح الأمامية RacingVision من Philips بأداء عالٍ، ما يساعدك في تحديد الحالات الخطيرة بشكل أسرع والحفاظ على التحكّم المثالي في سيارتك، بغض النظر عن ظروف الطريق التي تواجهها.
تخضع قدرات المرء البصرية لضغط كبير خلال القيادة ليلاً. وفي الحالات حيث يكون الضوء منخفضًا، أو عند مواجهة توهّج من السيارات الأخرى، تتقلص قدرتك على التمييز بين الأجسام بشكل كبير، ما يصعّب عليك رؤية العوائق، مثل المارة على الطريق. تسمح حرارة اللون المحددة الموجودة في المصابيح الأمامية RacingVision من Philips (المتوفرة في H4 وH7) لعينيك بالتركيز بشكل أفضل ورؤية التباينات على مسافات بعيدة. ويجعلك هذا الأمر سائقًا أكثر أمانًا على الطريق. ومع توسيع نطاق حدودك، ستكون القيادة ليلاً بعد الآن تجربة مشوّقة.
نحن نقوم بتصنيع منتجات Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وسوق قطع الغيار. يتم تصنيع منتجاتنا من مكونات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. وتتم مراعاة الدقة في اختبار مجموعة المنتجات الكاملة لدينا والتحكم فيها واعتمادها (ISO 9001، ISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها الجودة التي يمكنك الوثوق بها.
تشكّل القيادة ليلاً تحديًا كبيرًا، غير أن السائقين الشغوفين يحبون أيضًا اختبار قدراتهم. وخلال أشهر الشتاء القاسية، يجب عليك التأكد من أن مصابيحك الأمامية قادرة على أداء وظيفتها على أكمل وجه. وتمامًا كما تتكيف مع الطرق خلال الشتاء باستخدام إطارات الشتاء، يجدر بك المطالبة بأفضل رؤية ممكنة خلال القيادة في هذه الظروف المظلمة الخطرة. تقدّم لك المصابيح الأمامية RacingVision من Philips المزيد من التحكم في أصعب الظروف، بحيث لا تقلق كثيرًا من حالة الطرقات وتتمتع بالقيادة كل مرة.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
فترة الاستهلاك
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.