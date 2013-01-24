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DiamondVision

هالوجين

12972DVS2
  • القيادة بأناقة القيادة بأناقة القيادة بأناقة
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    DiamondVision هالوجين

    12972DVS2

    القيادة بأناقة

    يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات. إكتشف كلّ المميزات

    DiamondVision هالوجين

    القيادة بأناقة

    يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بأناقة

    يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات. إكتشف كلّ المميزات

    DiamondVision هالوجين

    القيادة بأناقة

    يشكّل مصباح الهالوجين الأمامي DiamondVision من Philips الترقية القصوى لمظهر سيارتك مع ضوء أبيض بحرارة تصل إلى 5000 كلفن. وبفضل الطلاء الأزرق المصمم خصيصًا، سيجعلك DiamondVision تتميّز عن باقي السيارات. إكتشف كلّ المميزات

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      القيادة بأناقة

      ضوء أبيض فائق بحرارة تصل إلى 5000 كلفن

      • نوع المصباح: H7
      • حزمة مكونة من: 2
      • 12 فولت، 55 واط
      • الطريقة
      استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

      استبدل كلا المصباحين الأماميين في الوقت نفسه لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تقدّم منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي والشعاع المنخفض ومصباح الضباب الأمامي والمؤشر الأمامي والمؤشر الجانبي والمؤشر الخلفي ومصباح التوقف ومصباح الرجوع العكسي ومصباح الضباب الخلفي ومصابيح لوحة ترخيص السيارة ومصباح الرجوع إلى الخلف/الركن والمصابيح الداخلية.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة^

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips من زجاج الكوارتز العالي الجودة^

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (فتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      مظهر أنيق لمصابيحك الأمامية

      تشكّل مصابيح DiamondVision الأمامية من Philips الخيار المثالي للسائقين الذين يريدون الحصول على مصابيح أمامية بضوء أبيض حاد. بفضل تقنية الطلاء من Philips الحائزة براءة اختراع، توفر مصابيح DiamondVision ضوءًا أبيض قويًا لرؤية ممتازة وأناقة تامة.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة^

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): على سبيل المثال، إذا لمست قطرة مياه باردة اللمبة الساخنة عند قيادة السيارة عبر المياه مع وحدة مصباح أمامي مكسورة. ^يختلف الاستخدام حسب نوع اللمبة

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        الطريقة
        أبرز ما في المنتج
        5000 كلفن

      • وصف المنتج

        التقنية
        هالوجين
        تطبيق
        • شعاع عال إضافي
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        القاعدة
        PX26d
        المجموعة
        DiamondVision
        تصديق ECE
        لا
        وضع علامة ECE
        غير متوفر
        التعيين
        H7
        نوع
        H7

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • خصائص الضوء

        لومن
        935 ±15%  لومن
        حرارة اللون
        لغاية 5000  كلفن

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        B3/Tc = 200/400

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        • 12342DVS2
        • 12972DVS2
        رمز الطلب
        • 69661830
        • 69653330

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        S2A
        EAN1
        8711500696533
        EAN3
        8711500789181

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        126,5  غ
        الارتفاع
        10.9  سم
        الطول
        10.9  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        • 21.5  غ
        • 11,8  غ
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        20
        العرض
        5.3  سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الارتفاع
        12.6  سم
        الطول
        27.6  سم
        العرض
        22.8  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        2,53  كلغ

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