12972CVPGS2
إعادة تصميم بالضوء
تضيف ColorVision لمسةً من الألوان إلى مظهر سيارتك باللون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو الأرجواني. إن لمبات السيارات الملونة والمبتكرة هذه معتمدة يسمح باستخدامها على الطريق، بحيث يمكنك تخصيص سيارتك وعكس ضوء أبيض آمن في الوقت نفسه.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تضيف مصابيح ColorVision من Philips لمسة من الألوان بفضل طلاء خاص على المصابيح، وهو أمر يتوافق مع القوانين الأوروبية. لذا يمكنك أن تخصص سيارتك وتعكس ضوءًا أبيض آمنًا في نفس الوقت.
لمعرفة أي من مصابيح ColorVision من Philips يلائم سيارتك أكثر، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/automotive
تسمح مصابيح ColorVision من Philips بإضافة لمسة شخصية من الألوان إلى أضواء سيارتك. اختر ما بين الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو البنفسجي وخصص سيارتك.
تمتثل مصابيح ColorVision مع قواعد ECE وتأتي مزودة ببطاقة تصديق لإثبات أنه يسمح باستخدامها على الطريق. احتفظ بهذه البطاقة في سيارتك طوال الوقت.
بفضل تقنيتها، تنير مصابيح ColorVision من Philips الطريق وتوفر ضوءًا أكثر بياضًا بنسبة 60% أكثر من أي مصباح قياسي آخر. بالتالي، ستتمكن من رؤية الطريق أمامك بوضوح، وستضيف مصابيحك في الوقت نفسه لمسة من الألوان
تقوم مصابيح ColorVision من Philips بإنشاء الأثر من خلال عكس الضوء على المصابيح. شغّل مصابيحك الأمامية وأنر طريقك بلمسة من الألوان
طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى
لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً
تم إثبات أن الرؤية المحسّنة تساعد على التفاعل بسرعة أكبر خلال القيادة. فمع ضوء أكثر بياضًا ورؤية محسّنة بنسبة 60%، تزيد مصابيح ColorVision من قابلية الرؤية لديك مقارنة مع المصابيح القياسية. لذا ستتمكن من توقع الأحداث بسهولة عند بروز أي عوائق محتملة في طريقك.
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